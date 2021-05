Ông Biden giải tán điều tra Covid-19 bắt nguồn từ phòng thí nghiệm Vũ Hán

Dân trí Sự tồn tại và tan rã của nhóm thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ điều tra giả thuyết virus SARS-CoV-2 bắt nguồn từ phòng thí nghiệm Vũ Hán, Trung Quốc chỉ được biết đến gần đây.

New York Post ngày 25/5 dẫn nguồn thạo tin cho biết, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden phải hứng chỉ trích vì nỗ lực điều tra giả thuyết virus SARS-CoV-2 bắt nguồn từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, Trung Quốc. Nhóm điều tra này do cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và các đồng minh lập ra từ mùa thu năm ngoái nhằm xác định liệu chính phủ Trung Quốc có vai trò gì trong sự xuất hiện của đại dịch Covid-19 hay không.

Tuy nhiên, cuộc điều tra nhanh chóng gặp trở ngại bởi bất đồng nội bộ trong bối cảnh nhiều người lo ngại rằng đó là một phần trong nỗ lực chính trị hóa của chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump nhằm đổ lỗi cho Trung Quốc.

Sau khi ông Biden nhậm chức, một số tài liệu tóm tắt về cuộc điều tra đã được bàn giao cho nhóm của tân Tổng thống vào tháng 2 và tháng 3. Ông Biden đã quyết định giải tán nhóm điều tra vì "lo ngại về chất lượng công việc". Một cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ thậm chí còn gọi đây là cuộc điều tra đáng ngờ, vì những người đứng đầu nhóm điều tra đã loại bỏ những người có chuyên môn. Tuy nhiên, nhóm liên quan đến cuộc điều tra đã bác bỏ những chỉ trích này và khẳng định mục đích của họ là phân tích các nghiên cứu khoa học và thông tin từ cộng đồng tình báo củng cố giả thuyết virus thoát ra từ phòng thí nghiệm.

Mặc dù chính quyền của ông Biden đã giải tán nhóm điều tra, song Mỹ dường như vẫn hoài nghi về vai trò của Bắc Kinh trong việc hạn chế các nhà điều tra tiếp cận nguồn thông tin được cho là hữu ích liên quan đến nguồn gốc virus. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, tuy nhóm điều tra đã bị giải tán nhưng họ tiếp tục làm việc với các cơ quan khác về vấn đề nguồn gốc Covid-19.

Vấn đề nguồn gốc Covid-19 nóng trở lại những ngày gần đây sau khi Thời báo phố Wall dẫn một báo cáo tình báo của Mỹ nói rằng, một số nhà nghiên cứu tại Viện Virus học Vũ Hán đã đi khám bệnh vào tháng 1/2019 trước khi các ca mắc Covid-19 đầu tiên được báo cáo ở nước này.

Viện Virus học Vũ Hán là tâm điểm trong nghi vấn của Mỹ và một số nước rằng virus SARS- CoV-2 có thể thoát ra từ đây. Bắc Kinh đã nhiều lần bác bỏ nghi vấn này. Phản ứng về thông tin trên Thời báo Phố Wall, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 23/5 cáo buộc: "Mỹ tiếp tục thổi phồng giả thuyết virus thoát ra từ phòng thí nghiệm. Họ thực sự quan tâm đến việc truy tìm nguồn gốc hay cố gắng chuyển hướng sự chú ý".

Báo cáo tình báo của Mỹ được tiết lộ trước cuộc họp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), dự kiến thảo luận về giai đoạn tiếp theo của cuộc điều tra về nguồn gốc của Covid-19. Hồi tháng 3, WHO đã công bố báo cáo đánh giá các giả thuyết về nguồn gốc Covid-19 sau khi nhóm chuyên gia quốc tế do WHO dẫn đầu đến Vũ Hán điều tra. Theo báo cáo này, giả thuyết "nhiều khả năng nhất" là virus SARS-CoV-2 lây sang người từ một động vật trung gian. Ngược lại, giả thuyết virus thoát ra từ phòng thí nghiệm "rất khó xảy ra".

