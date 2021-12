Omicron lan đến gần 60 quốc gia, WHO cảnh báo số người nhập viện gia tăng

Dân trí Biến chủng Omicron đã xuất hiện ở 57 quốc gia và số bệnh nhân nhập viện được dự đoán sẽ tăng nhanh trong thời gian tới, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo.

Dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến căng thẳng tại nhiều khu vực trên thế giới (Ảnh: Reuters).

"Kể cả độc lực của Omicron ngang bằng hoặc thấp hơn biến chủng Delta, thì số người nhập viện được dự đoán sẽ tăng khi ngày càng nhiều người nhiễm bệnh, và sẽ có một khoảng thời gian chênh lệch kể từ khi tỷ lệ mắc bệnh tăng tới khi tỷ lệ tử vong tăng", WHO cảnh báo ngày 8/12.

Biến chủng Omicron xuất hiện lần đầu tại châu Phi từ tháng trước và hiện đã lan ra 57 quốc gia trên thế giới. Hôm 26/11, WHO đã xếp Omicron xếp vào nhóm "biến chủng đáng lo ngại". WHO cho biết vẫn cần thêm dữ liệu để đánh giá mức độ nghiêm trọng của Omicron và liệu biến chủng này có làm giảm mức độ bảo vệ của vaccine hay không.

Theo số liệu của WHO, trong tuần tính đến ngày 5/12, số ca Covid-19 ở Nam Phi, một trong những nơi đầu tiên phát hiện Omicron, đã tăng lên hơn 62.000 ca. Số ca nhiễm cũng tăng "rất mạnh" ở Eswatini, Zimbabwe, Mozambique, Namibia và Lesotho.

WHO cho rằng, khả năng lây lan của Omicron cộng với việc các nước tăng năng lực xét nghiệm, độ phủ vaccine thấp là những yếu tố dẫn đến tình trạng này.

Đề cập đến nguy cơ tái nhiễm do Omicron, WHO cho biết: "Các phân tích sơ bộ cho thấy các đột biến ở Omicron có thể làm giảm khả năng trung hòa của kháng thể, làm giảm mức độ bảo vệ của miễn dịch tự nhiên". Tuy vậy, WHO nhấn mạnh, vẫn cần thêm dữ liệu để đánh giá liệu các đột biến đó có làm giảm miễn dịch do vaccine tạo ra hay không cũng như cần thêm dữ liệu về hiệu quả của vaccine với Omicron, bao gồm hiệu quả của vaccine mũi tăng cường.

Công ty BioNTech hôm 8/12 cho biết, người tiêm đủ 3 mũi vaccine ngừa Covid-19 của họ phối hợp sản xuất với hãng dược Pfizer sẽ được bảo vệ trước Omicron.

Minh Phương

Theo Reuters