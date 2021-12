Omicron là "điềm báo" kết thúc đại dịch Covid-19?

Dân trí Biến chủng Omicron được cho là đang mất dần độc lực và có thể là khởi đầu để chấm dứt đại dịch Covid-19.

Omicron đã lan ra ít nhất 110 quốc gia trên thế giới, nhưng được tin là chỉ gây triệu chứng nhẹ (Ảnh: Reuters).

Thế giới một lần nữa đang trải qua một kỳ nghỉ Giáng sinh, Năm mới u ám khi các nước đồng loạt thắt chặt các biện pháp hạn chế, ngăn đà lây lan của đại dịch Covid-19. Số ca Covid-19 đồng loạt tăng vọt ở nhiều nước, nhưng nếu năm ngoái là do biến chủng Alpha thì năm nay là do biến chủng Omicron.

Tình hình này làm dấy lên lo ngại rằng Covid-19 có thể làm thay đổi vĩnh viễn các hoạt động mừng Giáng sinh, Năm mới khi các kỳ nghỉ lễ luôn đi kèm với các lệnh hạn chế, phong tỏa. Tuy vậy, các chuyên gia nhận thấy sự khác biệt lớn trong làn sóng Covid-19 năm ngoái và năm nay.

Tỷ lệ nhập viện và tử vong do Covid-19 hiện nay thấp hơn nhiều so với năm ngoái. Tỷ lệ các ca bệnh nặng do Omicron thấp hơn đáng kể so với các chủng trước kia của SARS-CoV-2.

Nhiều chuyên gia cho rằng, các bằng chứng hiện nay cho thấy, biến chủng Omicron có thể không gây bệnh nặng như các chủng trước kia của SARS-CoV-2. Nghiên cứu của các nhà khoa học Nam Phi và Anh đều ủng hộ lập luận này.

"Tôi tin rằng, Omicron là bước đầu tiên trong quá trình biến đổi của virus gây ra những triệu chứng nhẹ hơn cho con người", Julian Tang, giáo sư về bệnh hô hấp tại Đại học Leicester, cho biết. Chuyên gia này nhận định thêm: "Đó là cách biến đổi có lợi cho cả virus khi tác động đến con người theo hướng không gây bệnh nặng, bởi vì khi đó họ vẫn có thể giao tiếp với xã hội, và virus vẫn có thể lây lan".

Một số chuyên gia y tế dự đoán, Covid-19 cuối cùng sẽ trở thành một bệnh đặc hữu giống như cúm và có thể phải cần một loại vaccine mới để có thể chống lại các biến chủng mới của virus xuất hiện hàng năm. Tuy nhiên, giáo sư Martin Hibberd của Đại học Y Dược London lập luận, virus SARS-CoV-2 sẽ giống như các chủng virus corona gây ra cảm lạnh.

"Virus corona sẽ không xuất hiện biến chủng mới hàng năm. Nguyên nhân chúng ta bị cảm lạnh vào mùa đông là bởi khả năng chống lại virus corona của hệ miễn dịch tồn tại không lâu", ông Hibberd nói. Mặc dù vậy, ông cũng khuyến cáo mọi người cần tiêm vaccine hàng năm để khắc phục điểm yếu của hệ miễn dịch chỉ tồn tại trong ngắn hạn.

"Tôi cho rằng virus sẽ biến hóa để trở nên lây lan mạnh hơn nhưng độc lực giảm đi, và sẽ đến lúc chúng ta chỉ cần tiêm vaccine cho những người dễ bị tổn thương", giáo sư Tang nói.

Đến nay, nhiều chuyên gia tin rằng, Covid-19 sẽ qua giai đoạn nguy hiểm và trở thành bệnh đặc hữu vào năm sau khi độ phủ vaccine toàn cầu đủ lớn. Những tín hiệu ban đầu từ Omiron cũng làm dấy lên kỳ vọng đó, nhưng các nhà khoa học cảnh báo các nước vẫn nên thận trọng bởi cần nhiều thời gian hơn nữa để xác định mức độ nguy hiểm của biến chủng này.

Minh Phương

Theo Guardian