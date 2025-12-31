Nối lại tìm kiếm máy bay MH370 mất tích sau gần 12 năm

Nối lại tìm kiếm máy bay MH370 mất tích (Ảnh: Reuters).

Sau gần 12 năm, chiến dịch tìm kiếm máy bay MH370 của Malaysia Airlines mất tích với 239 người trên khoang đã được nối lại vào hôm 30/12.

Công ty robot biển sâu Ocean Infinity chưa tiết lộ vị trí cụ thể của đợt tìm kiếm mới, nhưng họ hy vọng cuối cùng sẽ giải được bí ẩn bi thảm này bằng cách triển khai một đội các máy bay không người lái dưới nước tiên tiến nhất thế giới.

Những thiết bị này, hay còn gọi là các phương tiện tự hành dưới nước, có khả năng lặn xuống khoảng 6.100m và hoạt động liên tục tới 100 giờ trước khi phải nổi lên mặt nước. Chúng được trang bị cảm biến quét sườn để tạo ra các hình ảnh 3D chi tiết của đáy biển và bất cứ vật thể nào nằm trên đó, bám theo địa hình lên xuống qua các dãy núi và vào những rãnh sâu bị che giấu trong vực thẳm.

Các thiết bị này cũng có thể sử dụng hình ảnh siêu âm để quan sát bên dưới lớp trầm tích đáy biển đã tích tụ qua nhiều năm, cũng như các thiết bị đo từ trường giúp phát hiện kim loại trong xác máy bay bị mất tích.

Nếu phát hiện một vật thể đáng quan tâm, một phương tiện điều khiển từ xa (ROV) sẽ được triển khai để quan sát kỹ hơn.

Máy bay MH370 cất cánh từ thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia ngay sau nửa đêm ngày 8/3/2014. Đây lẽ ra chỉ là một chuyến bay thường lệ, kéo dài khoảng 6 giờ, bay về phía bắc đến Bắc Kinh.

Khoảng 40 phút sau, bộ phát đáp của máy bay tắt, khiến nó biến mất khỏi các màn hình kiểm soát không lưu dân sự. Tuy nhiên, radar quân sự đã ghi nhận chiếc máy bay ngoặt gấp sang phía tây, quay trở lại và bay ra vùng biển rộng lớn thứ ba thế giới là Ấn Độ Dương.

Cuộc tìm kiếm ban đầu bao phủ khoảng 119.000km² ngoài khơi bờ biển phía tây Australia, một khu vực rộng hơn cả bang Virginia của Mỹ. Bằng cách phân tích sự trôi dạt, kết hợp dữ liệu về lịch sử các dòng hải lưu và gió, những người phụ trách chiến dịch tìm kiếm hiện đã thu hẹp khu vực có xác suất thành công cao nhất xuống còn khoảng 15.000km².

Cho đến nay, chưa đến 30 mảnh vỡ được cho là của MH370 đã trôi dạt vào nhiều bờ biển khác nhau quanh Ấn Độ Dương. Mảnh đầu tiên được tìm thấy vào năm 2015 trên đảo La Réunion của Pháp, cách bờ biển phía đông Madagascar khoảng 644km. Một công nhân dọn bãi biển đã phát hiện một cánh tà, bộ phận giúp máy bay nghiêng sang trái hoặc phải trong khi bay.

Trong năm 2016, nhiều mảnh vỡ khác tiếp tục được tìm thấy trôi dạt vào bờ biển Madagascar, cũng như Mozambique, Nam Phi, Tanzania và Mauritius, bao gồm một cánh cửa che càng đáp trước, một cánh tà từ cánh phải, và một tấm tại vị trí nơi cánh nối với thân máy bay vốn được xem là một trong những mối nối chắc chắn nhất của máy bay.

Cho đến nay, chưa tìm thấy bất kỳ thi thể nào của phi hành đoàn hay hành khách, những người đến từ 14 quốc gia, bao gồm Trung Quốc, Australia, Pháp, Mỹ, Ukraine và Nga.

Chính phủ Malaysia đã đồng ý trả cho Ocean Infinity 70 triệu USD, nhưng hợp đồng này được gắn nhãn “không tìm thấy, không lấy tiền”, nghĩa là công ty chỉ được thanh toán nếu họ tìm ra chiếc máy bay mất tích.

Xét tới số tiền khổng lồ đã được đầu tư cho nỗ lực tìm kiếm, 70 triệu USD thực tế không phải là một khoản chi trả quá lớn, nhưng Ocean Infinity cũng sẽ có thể tự hào rằng họ đã giải được một trong những bí ẩn hàng không lớn nhất thế giới kể từ khi nữ phi công Mỹ Amelia Earhart biến mất vào năm 1937 ở đâu đó trên khu vực trung tâm Thái Bình Dương.