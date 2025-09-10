Nổ tại căn cứ quân sự Hàn Quốc, 8 người bị thương

Ảnh đồ họa minh họa vụ nổ tại một căn cứ quân sự (Ảnh: Yonhap)

Theo các nguồn tin, vụ nổ xảy ra tại một căn cứ quân sự ở Paju, thành phố biên giới phía bắc của Hàn Quốc.

Sự việc xảy ra vào khoảng 15h30 giờ địa phương, theo hãng thông tấn Yonhap có trụ sở tại Seoul.

Một quan chức cứu hỏa địa phương đã xác nhận vụ nổ nhưng không cung cấp thêm chi tiết, vì lực lượng cứu hỏa hiện đang xử lý vụ việc.

Chính quyền đang điều tra nguyên nhân nhưng theo nguồn tin ban đầu vụ việc xảy ra do một thiết bị nổ được sử dụng cho mục đích huấn luyện phát nổ.

Không có trường hợp tử vong nào được báo cáo. Nguyên nhân chính xác dẫn đến vụ nổ vẫn đang được lực lượng an ninh và quân sự điều tra.

Đây không phải lần đầu tiên Hàn Quốc chứng kiến vụ nổ tại căn cứ quân sự như vậy. Hồi tháng 12/2024, một vụ nổ đã xảy ra tại căn cứ quân sự ở thành phố Gimhae khiến ít nhất 3 người bị thương.