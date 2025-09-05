Hàn Quốc lần đầu đăng ảnh thử vũ khí siêu vượt âm, đạt tốc độ Mach 6

Hình ảnh vụ phóng thử tên lửa Hycore của Hàn Quốc (Ảnh: The War Zone).

Hàn Quốc lần đầu tiên công bố hình ảnh tên lửa hành trình siêu vượt âm Hycore, cho thấy vũ khí thực tế trong quá trình thử nghiệm bay, The War Zone đưa tin.

Hycore nằm trong kho vũ khí tiên tiến của Seoul. Ngoài tên lửa hành trình siêu vượt âm, Hàn Quốc còn đang phát triển tên lửa đạn đạo phóng từ trên không (ALBM) và tên lửa đạn đạo phóng từ biển, bao gồm cả phóng từ tàu ngầm.

Trước đây, Hycore chỉ xuất hiện công khai dưới dạng mô hình thu nhỏ và hình vẽ. Hình ảnh mới cho thấy tên lửa được phóng từ bệ phóng thẳng đứng trên mặt đất, cũng như quá trình tách tầng đầu tiên của hai tầng đẩy.

Ngoài ra, còn có hình ảnh thử nghiệm trong hầm gió, tiết lộ thêm chi tiết về hình dáng tên lửa.

Theo các thông tin trước đó, Cơ quan Phát triển Quốc phòng Hàn Quốc (ADD) và tập đoàn quốc phòng Hanwha bắt đầu nghiên cứu dự án Hycore từ năm 2018.

Năm 2021, một mô hình của tên lửa hành trình siêu vượt âm này được công bố, xác nhận rằng nó có hai tầng đẩy. Khi đó, Hycore được lên kế hoạch thử nghiệm bay (phóng từ mặt đất) vào năm 2022 và dự kiến sẽ biên chế trong khoảng giữa thập niên 2020.

Theo trang tin Janes, các thông số ước tính của Hycore, gồm chiều dài 8,7m, trọng lượng 2.400kg và tốc độ tối đa Mach 6,2. Tầm bắn của tên lửa vẫn chưa được công bố.

Hycore sử dụng tầng đẩy nhiên liệu rắn 2 giai đoạn để đạt tới tốc độ siêu vượt âm, sau đó dùng động cơ scramjet có buồng đốt siêu âm để duy trì quá trình này. Thiết kế của nó gợi nhớ đến X-51 Waverider của Mỹ, tối ưu cho ổn định, tăng tốc nhanh và khả năng cơ động né tránh vũ khí phòng không trong khi bay và cơ động.

Đặc biệt, khả năng hiệu chỉnh quỹ đạo giúp Hycore có thể đe dọa các mục tiêu di động trên biển, kể cả nhóm tác chiến tàu sân bay.

Hàn Quốc dự kiến triển khai Hycore với đủ các biến thể trên bộ, trên biển và có thể cả trên không. Phiên bản phóng từ tàu mặt nước có thể được tích hợp với hệ thống phóng thẳng đứng nội địa thế hệ II (KVLS-II) trên các tàu khu trục KDX-III lô thứ 2 của Hải quân Hàn Quốc.

Ngoài ra, Hycore có thể được trang bị cho tàu ngầm Hàn Quốc trong chương trình KSS-III.

Đối với việc phóng từ trên không, Hycore được kỳ vọng trang bị cho tiêm kích KF-21. Một lựa chọn khác là F-15K Slam Eagle, vốn có khả năng mang tải lớn, thích hợp cho vũ khí hạng nặng như tên lửa hành trình siêu vượt âm.

Dù phóng từ phương tiện nào, Hycore sẽ mang lại lợi thế lớn cho Hàn Quốc trong việc tấn công tầm xa bất ngờ vào các mục tiêu được bảo vệ nghiêm ngặt hoặc cần xử lý khẩn cấp.

Trong thời gian qua, Hàn Quốc được xem đã tự định vị mình không còn là một nước nhập khẩu vũ khí mà còn là một nhà sản xuất quốc phòng hàng đầu thế giới. Hàn Quốc đã ký nhiều hợp đồng xuất khẩu vũ khí quy mô lớn trong thời gian qua, khẳng định vị thế trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự, cạnh tranh với các cường quốc khác.