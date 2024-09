Nổ mỏ than ở Iran, ít nhất 51 người thiệt mạng

Lực lượng cứu hộ ở khu vực mỏ than (Ảnh: Reuters).

Theo truyền thông địa phương, vụ nổ khí xảy ra tại khu B và khu C của mỏ than do công ty Madanjoo khai thác tại tỉnh South Khorasan của Iran vào khoảng 21h ngày 21/9.

Thống đốc tỉnh Nam Khorasan Ali Akbar Rahimi cho biết: "76% than của đất nước được cung cấp từ khu vực này và khoảng 8 đến 10 công ty lớn đang hoạt động trong khu vực, bao gồm cả công ty Madanjoo".

Theo ông Rahimi, hoạt động cứu hộ ở khu B đã hoàn tất, trong số 47 công nhân ở đây có 30 người thiệt mạng và 17 người bị thương. Trong khi đó, hoạt động cứu hộ ở khu C mới bắt đầu. Nồng độ khí metan ở khu vực này cao và hoạt động cứu hộ có thể mất 3-4 giờ.

Tính đến thời điểm hiện tại đã có ít nhất 51 người thiệt mạng, 20 người bị thương và khoảng 24 người vẫn mất tích.

Đây không phải là thảm họa đầu tiên xảy ra với ngành khai thác mỏ của Iran. Vào năm 2017, một vụ nổ mỏ than đã lấy đi sinh mạng của ít nhất 42 người, trong khi 11 công nhân thiệt mạng trong 2 vụ nổ mỏ riêng biệt vào năm 2013.

Các tiêu chuẩn an toàn lỏng lẻo và dịch vụ khẩn cấp không đầy đủ ở các khu vực khai thác mỏ là những nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn này.

Mỗi năm Iran tiêu thụ khoảng 3,5 triệu tấn than nhưng chỉ khai thác khoảng 1,8 triệu tấn từ các mỏ. Phần còn lại được nhập khẩu, thường được tiêu thụ tại các nhà máy thép trong nước.