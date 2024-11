Những cử tri có thể giúp ông Trump chiến thắng bất ngờ hơn năm 2016

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP).

Nhóm cử tri khó nắm bắt

Hồi tháng 6, cựu Tổng thống Donald Trump đã xuất hiện trên một podcast phỏng vấn với võ sĩ và ngôi sao mạng xã hội Logan Paul. Họ trò chuyện về nhập cư, kinh tế và cả về quyền anh lẫn người ngoài hành tinh.

Finn Murphy, một sinh viên đại học 20 tuổi ở Carolina Beach, North Carolina, thường không quan tâm đến chính trị, nhưng khi nghe được các đoạn podcast, Murphy lại cảm thấy hứng thú. Đó là lý do tại sao tuần trước anh đã đứng xếp hàng cùng với những người gấp ba lần tuổi mình để bỏ phiếu cho ông Trump.

"Ông ấy là người mạnh mẽ và tôi ở đây để đảm bảo ông ấy chiến thắng", Murphy nói.

Những nam giới trẻ như Murphy thường là thành phần cử tri ít tham gia bỏ phiếu nhất trong các cuộc bầu cử tổng thống. Các tổ chức thăm dò ý kiến thường gặp khó khăn khi tiếp cận họ, bởi đa phần nhóm cử tri này không muốn nhận những cuộc điện thoại, không tin tưởng các tổ chức và không thích tham gia chính trị.

Tuy nhiên, trong cuộc bầu cử năm nay, ông Trump đã nỗ lực phối hợp để thu hút cử tri nam GenZ, đặc biệt là những người da trắng, da màu và Latinh không có bằng đại học. Chiến dịch của ông tận dụng podcast và những người có ảnh hưởng, ông cũng xuất hiện trên các chương trình để thể hiện hình ảnh dũng cảm và nêu quan điểm về các chuẩn mực văn hóa.

Trong những năm gần đây, cử tri nam trẻ tuổi đã trở nên bảo thủ hơn và ngày càng lo lắng về tình trạng kinh tế. Trong 2 cuộc khảo sát quốc gia do New York Times và Siena College thực hiện gần đây, khác biệt giới tính giữa những người Mỹ trẻ tuổi là rất rõ ràng khi phụ nữ trẻ ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris còn nam thanh niên ủng hộ ông cựu Tổng thống Trump.

Những người đàn ông trẻ tuổi không có bằng đại học là một thách thức lớn hơn đối với các tổ chức khảo sát hơn bởi vì các xu hướng trong quá khứ cho thấy không nhiều người trong số họ từng đi bỏ phiếu.

"Những nhóm mà ông ấy nhắm tới thường ít tham gia chính trị nhất và ít có khả năng bỏ phiếu nhất. Dù vậy, ông Trump từng thu hút được các nhóm như thế và chúng ta không thể đánh giá thấp điều đó", John Della Volpe, giám đốc thăm dò ý kiến của Viện Chính trị tại Trường Harvard Kennedy, cố vấn cho chiến dịch tranh cử năm 2020 của Tổng thống Joe Biden, cho biết.

Theo khảo sát của Cục điều tra dân số Mỹ, vào năm 2020, khoảng 6,6 triệu nam giới từ 18 đến 24 tuổi đã đi bỏ phiếu, chiếm khoảng 4% trong tổng số số 154 triệu cử tri đã báo cáo bỏ phiếu năm đó. Nhìn chung, phụ nữ bỏ phiếu với tỷ lệ cao hơn nam giới ở các nhóm tuổi.

Trong những cuộc phỏng vấn với nhiều thanh niên ở các bang chiến trường trên khắp nước Mỹ, đa số bày tỏ ngưỡng mộ ông Trump nhưng nghi ngờ liệu kết quả của cuộc bầu cử có tạo ra sự khác biệt thực sự trong cuộc sống của họ hay không. Điều này cũng có nghĩa là không thể chắc chắn họ sẽ bỏ phiếu.

Alfonso Arribe, 21 tuổi, cho biết anh thích kế hoạch thuế của Phó Tổng thống Kamala Harris và lời hứa giảm nợ cho vay sinh viên, cũng như sự ủng hộ của bà đối với quyền phụ nữ. Tuy nhiên, anh cũng không hài lòng với cách chính quyền hiện tại xử lý nền kinh tế và thất vọng vì lạm phát đã ảnh hưởng đến tiền lương của anh.

Về cựu Tổng thống Trump, anh nhận xét ông là người nói bất cứ điều gì ông muốn và không điều chỉnh ý kiến của mình theo ai cả.

"Thành thật mà nói, với tôi, cả 2 đều không phải lựa chọn tốt. Tôi chỉ quan tâm 2 điều: Họ sẽ lấy đi cái gì? Có ảnh hưởng xấu đến tôi không", Arribe nói.

Trong khi đó, một số thanh niên khẳng định họ tin ông Trump và đảng Cộng hòa sẽ là lựa chọn tốt hơn và đặc biệt là cho những người như họ.

Nick Kerkhoff, 21 tuổi, một cầu thủ bóng đá và chủ tịch hội đồng niên tại Đại học Carroll, ở Waukesha, Wisconsin, đã bỏ phiếu sớm cho ông Trump chủ yếu là vì chương trình nghị sự kinh tế của ông và mối lo ngại rằng bà Harris có thể khiến đất nước bước vào một cuộc chiến mà nam giới sẽ bị cuốn vào.

Kerkhoff và các cử tri nam trẻ tuổi khác cảm thấy bị đảng Dân chủ đối xử không công bằng khi nhiều người cho rằng họ luôn có sự "phân biệt chủng tộc và kỳ thị phụ nữ".

"Họ đang đưa ra những kết luận vô căn cứ mà không hề nhận ra chúng làm tổn thương phần lớn những người sống ở nước này", Kerkhoff chia sẻ.

Trong thập kỷ qua, nam giới dưới 30 tuổi đã phải đối mặt với những thách thức ngày càng tăng, từ tiền lương trì trệ đến giảm tuyển sinh đại học, sự cô đơn và tỷ lệ tự tử gia tăng. Đồng thời, họ cảm thấy ngày càng bị bỏ lại phía sau về mặt văn hóa và bị đổ lỗi cho những căn bệnh của xã hội.

Ông Richard Reeves, một thành viên cao cấp tại Viện Brookings và là chủ tịch của Viện Nam giới Mỹ phân tích, đảng Dân chủ nhận được sự ủng hộ của phụ nữ xung quanh các vấn đề như khôi phục quyền phá thai, nhưng lại ít quan tâm hơn đến cử tri nam, thậm chí cho rằng họ chịu trách nhiệm cho các vấn đề của xã hội.

Mặc dù các chiến lược gia cho biết chính đảng Dân chủ đã đưa ra các đề xuất chính sách cụ thể hơn có thể mang lại lợi ích cho nam thanh niên, như hỗ trợ cho những người mua nhà lần đầu, nhưng theo họ, đảng Cộng hòa mới là những người nói chuyện trực tiếp với nhóm cử tri này.

Chiến lược của ông Trump

Ông Trump đang đặt cược rằng mình có thể khai thác điều này để thúc đẩy một làn sóng thanh niên bỏ phiếu vào ngày bầu cử. Nếu thành công, đây có thể là kỳ tích lớn hơn cả chiến dịch của ông Trump vào năm 2016, khi ông thuyết phục thành công một số lượng đáng kể cử tri da trắng, tầng lớp lao động và cử tri ít bỏ phiếu.

"Phiếu bầu của nam thanh niên có thể mang tính quyết định trong một cuộc bầu cử sít sao. Có một khoảng cách giới tính rất lớn trong số các cử tri trẻ tuổi. Phụ nữ trẻ ủng hộ bà Harris một cách áp đảo, nam thanh niên cũng ủng hộ nhưng với tỷ lệ nhỏ hơn nhiều", Jackson Katz, người đồng sáng lập Sáng kiến Nghiên cứu Nam thanh niên, nói với Newsweek.

Theo ông Katz, chiến lược chính của chiến dịch tranh cử của ông Trump với nam giới là thu hút dựa vào việc truyền tải ý tưởng rằng "những người đàn ông thực sự" sẽ bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa.

Cựu Tổng thống Trump đã tận dụng những nhân vật thể thao như Giám đốc điều hành của Ultimate Fighting Championship Dana White và cựu đô vật chuyên nghiệp Hulk Hogan, thu hút cử tri nam gốc Latinh và da màu bằng hình ảnh hip-hop và tiếng lóng.

Liệu điều này có hiệu quả khi ngày bầu cử diễn ra hay không vẫn là một dấu hỏi. Chính những yếu tố đã thu hút nam giới Gen Z đến với ông Trump như sự chán ghét chính trị truyền thống cũng khiến họ ít có xu hướng bỏ phiếu hơn.

Một cuộc thăm dò gần đây của Harvard Youth Poll cho thấy, bà Harris nhận được sự ủng hộ lớn từ nhóm cử tri nam trẻ tuổi có nhiều khả năng bỏ phiếu, trong khi ông Trump dẫn đầu với những người ít khả năng hơn.

Tuy vậy, chiến dịch tranh cử của ông Trump vẫn cảm thấy tự tin. James Blair, giám đốc chính trị của chiến dịch tranh cử, tuyên bố: "Tôi nghĩ họ có xu hướng bỏ phiếu thấp trong những năm qua bởi vì không ai từng nói chuyện trực tiếp về mối quan tâm của họ theo cách gây được tiếng vang. Lần đầu tiên, một ứng cử viên tổng thống thừa nhận những vấn đề mà thanh niên phải đối mặt".

Tuy nhiên, sự ủng hộ của giới trẻ dành cho đảng Cộng hòa sẽ không có ý nghĩa gì nếu họ không xuất hiện trong ngày bầu cử. Nói cách khác, bà Harris vẫn có hy vọng vào kịch bản những cử tri nữ trẻ sẽ đi bỏ phiếu trong nam cử tri trẻ tuổi chọn ở nhà.

Jonathan Marin, 18 tuổi, đang làm hát rong tại một khách sạn và sòng bạc ở Las Vegas cùng với cha mình, người di cư đến Mỹ từ Mexico. Trên TikTok, anh ấy đã tìm hiểu đề xuất của ông Trump về việc loại bỏ thuế đối với tiền tip và anh ấy thích nó.

Theo học tại Đại học Nevada, Marin cũng cho biết mình đã dự định bỏ phiếu cho ông Trump vào ngày 2/11 vừa qua nhưng anh lại ngủ quên và sau đó bị cuốn vào các việc khác. Dù vậy, Marin quyết tâm sẽ đi bỏ phiếu.

Nỗ lực của đảng Dân chủ

Trong một số khảo sát, Phó Tổng thống Harris vẫn đang duy trì lợi thế của mình với các cử tri trẻ nói chung và ngay cả với nam thanh niên. Chiến dịch của bà cho biết họ đã làm nhiều hơn đảng Cộng hòa để đưa ra các chính sách sẽ thực sự cải thiện cuộc sống của nhóm cử tri này, chẳng hạn như đề xuất xóa các khoản vay kinh doanh cho các công ty khởi nghiệp của người da màu.

Bà Harris đã cố gắng tiếp cận họ thông qua quảng cáo trên các trang web cá cược thể thao như DraftKings hay việc xuất hiện của bà trên podcast "All the Smoke" do hai cựu cầu thủ của Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia Mỹ (NBA) tổ chức.

Seth Schuster, phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống, tuyên bố đảng Dân chủ đang "cạnh tranh gay gắt cho mọi phiếu bầu", trong khi ông Trump dường như "không quan tâm đến việc xây dựng một liên minh cử tri để chiến thắng".

Ghé qua một quầy thông tin cử tri của đảng Dân chủ tại Đại học Eastern Michigan tuần trước, Nicholas Hanser, 20 tuổi, cho biết anh dự định bỏ phiếu cho bà Harris vì sợ tác động từ nhiệm kỳ thứ 2 của ông Trump.

Theo Rachel Janfaza, nhà nghiên cứu văn hóa chính trị của giới trẻ, nhiều người trong nhóm cử tri trẻ tự coi mình là người ôn hòa hoặc tự do về mặt chính trị, ủng hộ quyền phá thai và các vấn đề LGBTQ+. Nhưng họ cũng thích sự hài hước thoải mái hơn ở phe cánh hữu.

Bà Janfaza cũng chỉ ra, một số nam giới trẻ có thể không còn cảm thấy đảng Dân chủ thân thiện với họ, và họ bị cuốn hút bởi cách tiếp cận trực diện của ông Trump.

"Ngay cả khi họ không đồng ý với tính cách của ông Trump, họ đánh giá cao thực tế là ông ấy có thể nói bất cứ điều gì ông ấy muốn mà không phải chịu hậu quả gì", bà Janfaza nhận định.

Hơn nữa, nghiên cứu của Sáng kiến Nghiên cứu Nam thanh niên cho thấy đảng Cộng hòa đã chi nhiều hơn đảng Dân chủ trong việc chú trọng tới nam thanh niên trên toàn quốc và tại các bang chiến trường. Do vậy, theo bà Janfaza, đảng Dân chủ cần chú ý hơn đến điều này.