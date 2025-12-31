Nhóm cướp dùng máy khoan đục tường ngân hàng, trộm 31 triệu USD

Hiện trường vụ đột nhập (Ảnh: AFP).

Theo thông tin do cảnh sát công bố ngày 30/12, vụ đột nhập xảy ra tại thành phố Gelsenkirchen ở phía tây nước Đức dẫn tới việc 3.000 hộp an toàn bị phá hủy.

Trong khi nghi phạm vẫn đang lẩn trốn, hàng trăm khách hàng hoang mang tụ tập bên ngoài chi nhánh ngân hàng vào ngày 30/12 yêu cầu thông tin, nhưng đã bị lực lượng cảnh sát chặn bên ngoài.

Theo cảnh sát, nhóm cướp khoan vào phòng kho dưới lòng đất của ngân hàng tiết kiệm Sparkasse từ một gara đậu xe.

Nhà chức trách nghi ngờ băng nhóm đã ở lại trong phòng két sắt, phá tung các hộp an toàn để lấy tài sản.

Vụ đột nhập chỉ được phát hiện sau khi chuông báo cháy vang lên vào sáng sớm ngày 29/12 và lực lượng cứu hộ phát hiện một lỗ khoan lớn.

Những nhân chứng cho biết đã nhìn thấy vài người đàn ông mang theo những túi lớn trong cầu thang của gara đậu xe vào đêm từ 27 tới 28/12.

Hình ảnh từ camera an ninh cũng ghi lại một chiếc Audi RS 6 màu đen rời gara đậu xe vào sáng sớm ngày 29/12, với những người đeo mặt nạ ngồi bên trong.

Cảnh sát cho biết chiếc xe này đã bị đánh cắp trước đó ở thành phố Hannover.

Một phát ngôn viên cảnh sát nói với AFP rằng vụ đột nhập “thực sự được thực hiện rất chuyên nghiệp”, và ông ví nó giống như trong phim.

Cảnh sát cho biết hơn 3.000 hộp an toàn có giá trị bảo hiểm trung bình khoảng 10.000 euro (khoảng 10.300 USD) mỗi hộp, và vì vậy ước tính tổng thiệt hại vào khoảng 30 triệu euro (khoảng 31 triệu USD).

Nhiều khách hàng lo lắng đã tụ tập bên ngoài chi nhánh ngân hàng, yêu cầu được thông tin rõ ràng. Một số người cho cảnh sát biết rằng tổn thất thực tế của họ vượt xa giá trị bảo hiểm của các hộp an toàn.

Phát ngôn viên cảnh sát cho biết những “khách hàng bất mãn” đang đứng bên ngoài chi nhánh ngân hàng, nơi đóng cửa vì lý do an ninh, sau khi đã có những lời đe dọa nhắm vào nhân viên ngân hàng.