Nhật - Mỹ bắt tay khai thác đất hiếm dưới biển sâu

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi (Ảnh: SCMP).

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã xác nhận ý định hợp tác của Tokyo với Washington về thăm dò đáy biển và phát triển tài nguyên sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Tokyo vào ngày 28/10.

Phát biểu tại quốc hội ngày 6/11 giờ địa phương, Thủ tướng Takaichi đã xác nhận thông tin hợp tác này trước các nghị sĩ.

"Điều quan trọng đối với cả Nhật Bản và Mỹ là đảm bảo các phương thức mua sắm đa dạng. Chúng tôi đang xem xét các phương thức cụ thể để tiến hành hợp tác", bà Takaichi nhấn mạnh.

Bà Takaichi từ lâu đã là người ủng hộ việc khai thác trữ lượng khoáng sản và nguyên tố đất hiếm của Nhật Bản, mặc dù vị trí của chúng nằm dưới đáy Thái Bình Dương khiến việc tiếp cận tương đối khó khăn khi việc khai thác đối mặt thách thức kỹ thuật và chi phí cao.

Trong khi Tokyo thừa nhận chiến lược phát triển các công nghệ khai thác đất hiếm từ đáy biển là rất tốn kém, nhưng nước này cũng nhận thức rõ rằng họ không thể dựa vào các nhà sản xuất khác để đảm bảo nguồn cung cấp liên tục các vật liệu mà các công ty của họ đang cần, nhất là trong bối cảnh Trung Quốc chiếm khoảng 70% sản lượng và 90% năng lực tinh chế đất hiếm toàn cầu.

Theo các nguồn tin, Mỹ và Nhật Bản đã nhất trí xác định các dự án chung trên toàn bộ chuỗi khai thác, luyện kim và chế biến các nguyên tố đất hiếm thiết yếu cho sản xuất tiên tiến, năng lượng sạch và quốc phòng.

Các nhà phân tích cho rằng, đây là một nỗ lực chiến lược nhằm bảo vệ các ngành công nghệ cao của hai nước khỏi nguồn cung khoáng sản của Trung Quốc và củng cố chuỗi cung ứng trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị gia tăng.

Chuyên gia Jeff Kingston, Giám đốc nghiên cứu châu Á tại Đại học Temple ở Tokyo, nhận định đây là hướng đi đúng đắn giữa lúc Trung Quốc nhiều lần dùng lá bài đất hiếm trong cạnh tranh với Mỹ. "Bất kỳ cách nào để Nhật Bản và Mỹ giảm phụ thuộc vào Bắc Kinh đều được hoan nghênh", ông nhấn mạnh.

Theo ông, đây là động thái kịp thời vì nó cho thấy Nhật Bản sẵn sàng chung tay giúp đỡ Mỹ đồng thời cho phép Thủ tướng Takaichi chứng minh với người dân Nhật Bản rằng chính phủ nước này đang nỗ lực hết mình cho chiến lược này.