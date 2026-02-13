Nhật Bản tuyên bố bắt tàu cá Trung Quốc

Các tàu cá rời cảng ở Trung Quốc (Ảnh: Kyodo).

Cơ quan Thủy sản Nhật Bản thông báo, các tàu tuần tra nước này hôm 12/2 đã phát hiện một tàu cá Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản, cách đảo Meshima khoảng 165km về phía tây nam, thuộc thành phố Goto, tỉnh Nagasaki.

Cơ quan Thủy sản Nhật Bản cho biết các nhà chức trách nước này đã tịch thu tàu cá Trung Quốc sau khi con tàu phớt lờ lệnh dừng lại để kiểm tra. Họ đã bắt giữ thuyền trưởng người Trung Quốc, 47 tuổi.

Theo Cơ quan Thủy sản Nhật Bản, tàu cá Trung Quốc có khả năng đánh bắt một lượng lớn cá như cá thu và cá nục. Trên tàu có 11 người, bao gồm thuyền trưởng.

Phía Nhật Bản chưa tiết lộ liệu thuyền trưởng có thừa nhận các cáo buộc hay không, vì cho rằng điều này có thể ảnh hưởng đến cuộc điều tra.

Trung Quốc chưa có bình luận về thông tin trên.

Cơ quan Thủy sản Nhật Bản xác nhận đây là vụ tịch thu tàu nước ngoài đầu tiên trong năm nay và là vụ tịch thu tàu cá Trung Quốc đầu tiên kể từ năm 2022.

Các động thái trên diễn ra trong bối cảnh quan hệ Trung - Nhật căng thẳng gần đây, sau phát biểu gây tranh cãi của Thủ tướng Nhật Bản liên quan đến Đài Loan.

Vào tháng 11/2025, Trung Quốc thông báo nước này sẽ tạm ngừng hoàn toàn nhập khẩu hải sản từ Nhật Bản trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao.

Trung Quốc đã thông báo với Nhật Bản rằng việc tái áp đặt lệnh cấm toàn diện việc nhập khẩu hải sản là do cần tiếp tục giám sát việc xả thải nước.

Bắc Kinh đã kêu gọi công dân không đi du lịch Nhật Bản, trong khi Tokyo cảnh báo công dân sống tại Trung Quốc tăng cường biện pháp an ninh.

Các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc đã khuyến cáo nhân viên tránh đi Nhật Bản, với một số tập đoàn đầu tư, ngân hàng, công ty môi giới và các công ty khác gửi tin nhắn cảnh báo đến nhân viên.

Theo Hội đồng Lữ hành & Du lịch Thế giới, du lịch chiếm khoảng 7% tổng GDP của Nhật Bản và là động lực tăng trưởng trong những năm gần đây. Du khách từ Trung Quốc đại lục và Hong Kong chiếm khoảng 1/5 tổng lượng khách.

Trung Quốc hồi tháng 1 đã áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu sang Nhật Bản đối với những mặt hàng có thể sử dụng cho cả mục đích dân sự và quân sự.

Theo Tổ chức An ninh Kim loại và Năng lượng Nhật Bản, tính đến năm 2024, Nhật Bản phụ thuộc vào Trung Quốc cho khoảng 70% lượng đất hiếm nhập khẩu.

Danh mục hàng hóa lưỡng dụng của Trung Quốc cũng bao gồm máy bay không người lái, vật liệu và cơ sở hạt nhân, linh kiện động cơ hàng không vũ trụ và các hợp kim chuyên dụng.

Đại diện của 2 nước đã có cuộc họp nhằm giảm căng thẳng nhưng dường như không đạt nhiều tiến triển.