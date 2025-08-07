Tiêm kích F-2A của Nhật Bản gặp nạn trên biển

Tiêm kích F-2A (Ảnh: Warthunder).

Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản (JASDF) ngày 7/8 cho biết, một tiêm kích F-2A đã bị rơi ở Thái Bình Dương, ngoài khơi miền đông Nhật Bản, trong một chuyến bay huấn luyện.

Theo JASDF, phi công đã nhảy dù ra khỏi máy bay trước khi nó rơi vào khoảng 12h35 trưa ngoài khơi tỉnh Ibaraki. JASDF cho biết thêm rằng họ vẫn đang xác nhận thêm thông tin chi tiết.

"Phi công đã được cứu sống sau khi thoát khỏi máy bay trước khi va chạm", nguồn tin cho biết.

Chiếc máy bay một chỗ ngồi này được đặt tại căn cứ Không quân Hyakuri ở tỉnh Ibaraki, phía đông bắc Tokyo. JASDF cho hay cho đến nay chưa có báo cáo thiệt hại nào đối với các tàu thuyền tại hiện trường vụ tai nạn.