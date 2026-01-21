Nhật Bản kết án chung thân kẻ ám sát cựu Thủ tướng Shinzo Abe

Tetsuya Yamagami, kẻ ám sát cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (Ảnh: AFP).

NHK đưa tin, sau quá trình xét xử kéo dài, một tòa án ở Nhật Bản đã kết án tù chung thân đối với Tetsuya Yamagami, 45 tuổi, kẻ đã bắn cựu Thủ tướng Shinzo Abe cách đây 3 năm.

Yamagami phải đối mặt với nhiều cáo buộc, bao gồm tội giết người và vi phạm luật kiểm soát súng, do đã sử dụng một khẩu súng tự chế để sát hại nhà lãnh đạo tại vị lâu năm nhất của Nhật Bản khi ông đang phát biểu vận động tranh cử vào tháng 7/2022.

Khi phiên tòa bắt đầu vào tháng 10 năm ngoái, Yamagami đã thừa nhận tội giết người, nhưng phản đối một số cáo buộc khác. Theo hệ thống pháp luật Nhật Bản, phiên tòa vẫn tiếp tục ngay cả khi bị cáo thừa nhận tội trạng.

Tại phiên khai mạc xét xử, các công tố viên lập luận rằng động cơ sát hại ông Abe của bị cáo bắt nguồn từ mong muốn bôi nhọ Giáo hội Thống nhất.

Phiên tòa kéo dài nhiều tháng đã chỉ ra những khoản quyên góp mù quáng của mẹ Yamagami cho Giáo hội đã đẩy gia đình ông vào cảnh phá sản, cũng như việc ông tin rằng “các chính trị gia có ảnh hưởng” đang giúp giáo phái này tồn tại và phát triển.

Trong lời kêu gọi khoan hồng, đội ngũ luật sư bào chữa của Yamagami nhấn mạnh rằng tuổi thơ của ông bị bao trùm bởi “lạm dụng tôn giáo”, xuất phát từ đức tin cực đoan của mẹ ông. Trong tuyệt vọng sau khi chồng tự sát và khi người con trai khác mắc bệnh nặng, mẹ của Yamagami đã dốc toàn bộ tài sản cho Giáo hội để “cứu vãn” gia đình.

Yamagami buộc phải từ bỏ việc học đại học. Năm 2005, người đàn ông này từng tìm cách tự kết liễu đời mình, trước khi em trai ông tự sát.

Năm 2020, Yamagami bắt đầu tự chế tạo một khẩu súng, với quá trình bao gồm nhiều buổi bắn thử tỉ mỉ tại một khu vực miền núi hẻo lánh. Theo các công tố viên, điều này cho thấy tính chất “có chủ ý và được chuẩn bị kỹ lưỡng” của vụ tấn công nhằm vào ông Abe.

Vụ ám sát cũng là hồi chuông cảnh tỉnh đối với một quốc gia có luật kiểm soát súng nghiêm ngặt nhất thế giới. Vụ nổ súng đã buộc Nhật Bản, một quốc gia hầu như không có tiền lệ về bạo lực súng đạn, phải nhìn nhận lại thực trạng an ninh.

Bạo lực súng đạn hiếm đến mức các nhân viên an ninh tại hiện trường đã không ngay lập tức nhận ra âm thanh của phát súng đầu tiên, và đến quá muộn để cứu ông Abe.

Các công tố viên đã đề nghị án tù chung thân đối với Yamagami, gọi vụ giết người này là “chưa từng có trong lịch sử hậu chiến của chúng ta”, đồng thời viện dẫn “những hệ quả cực kỳ nghiêm trọng” đối với xã hội.

Theo luật Nhật Bản, án tù chung thân vẫn để ngỏ khả năng được ân xá, tuy nhiên trên thực tế, các chuyên gia cho biết nhiều tù nhân dành phần đời còn lại trong tù.