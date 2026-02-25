Nhật Bản hé lộ nhà sư robot chạy bằng AI

Robot nhà sư chắp tay (Ảnh: Kyodo).

Đại học Kyoto kỳ vọng các robot mang tên “Buddharoid” này có thể một ngày nào đó giúp giảm tình trạng thiếu hụt các nhà sư là con người. Robot nhà sư được huấn luyện dựa trên giáo lý của đạo Phật, có thể trả lời những câu hỏi nhạy cảm mà mọi người có thể ngần ngại chia sẻ với người khác.

“Trong tương lai, có thể hình dung rằng chúng có thể hỗ trợ hoặc thay thế một số nghi lễ tôn giáo vốn do các nhà sư là con người thực hiện”, Kyoto cho biết trong một tuyên bố ngày 25/2.

Robot này là sản phẩm mới nhất của Giáo sư Seiji Kumagai thuộc Viện Nghiên cứu Tương lai Xã hội Nhân loại của Đại học Kyoto.

Sử dụng các mô hình AI từ OpenAI và những đơn vị khác, ông đã hợp tác với các công ty kỹ thuật để phát triển các chatbot tôn giáo như Buddha Bot và một chatbot giáo lý.

Trong sáng tạo mới nhất, Giáo sư Kumagai đã cài đặt phiên bản nâng cấp “BuddhaBotPlus” của mình lên robot hình người “Unitree G1” để tạo ra nhà sư robot AI này.

Trong buổi giới thiệu trước truyền thông tại một ngôi chùa ngày 24/2, Giáo sư Kumagai đã trình diễn robot mặc trang phục xám đơn giản.

Robot chắp hai tay đeo găng theo tư thế cầu nguyện, đi lại trước các phóng viên và thực hiện một số thao tác khác. Khi ngồi trên ghế, robot hình người đã đưa ra lời khuyên cho một nữ phóng viên địa phương, người thú nhận rằng mình suy nghĩ và lo lắng quá nhiều.

“Phật giáo dạy rằng điều quan trọng là không nên mù quáng chạy theo những suy nghĩ của bản thân hoặc lao đầu vào mọi việc. Một cách tiếp cận là làm dịu tâm trí và buông bỏ chính suy nghĩ đó”, robot nói bằng giọng nam trầm êm ái với nữ phóng viên của đài truyền hình quốc gia NHK.

Các chatbot tôn giáo chạy bằng trí tuệ nhân tạo hiện đã trở thành công cụ phổ biến, dù cũng gây tranh cãi.

Kyoto trước đây đã có một robot hình người không sử dụng AI mang tên Mindar chuyên thuyết pháp. Tại Đức, vào năm 2017, một robot với màn hình cảm ứng và đôi tay phát sáng đã được giới thiệu, có thể ban phúc lành bằng 5 ngôn ngữ.

Tuy nhiên, cỗ máy mới này kết hợp cả AI và robot học, vừa đưa ra lời khuyên tâm linh và trò chuyện về tôn giáo, vừa thực hiện các chuyển động cơ thể giống con người.

Đại học Kyoto cho biết các cuộc thảo luận về đạo đức cần tiếp tục diễn ra liên quan đến việc sử dụng phù hợp những công cụ như vậy trong môi trường tôn giáo.

Tuy nhiên, với việc dân số Nhật Bản đang thu hẹp và già hóa khiến thị trường lao động ngày càng thắt chặt, các robot hình người có thể đảm nhận một số nhiệm vụ trong tương lai, trường đại học cho biết.

“Trong tương lai, robot hình người ứng dụng AI được kỳ vọng sẽ được sử dụng trong lĩnh vực tôn giáo, như hỗ trợ hoặc thực hiện một số nghi lễ vốn do các giáo sĩ con người đảm nhiệm. Điều này được dự báo sẽ mang lại một sự thay đổi mô hình trong văn hóa tôn giáo", trường cho biết.