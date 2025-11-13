Cô Kano và "người chồng" là nhân vật AI Klaus (Ảnh: RSK).

Với hầu hết các cô dâu, ngày cưới của họ là khoảnh khắc trao lời thề bên cạnh người bạn đời. Nhưng đối với một nữ nhân viên văn phòng 32 tuổi người Nhật, chú rể của cô chỉ tồn tại trong chiếc điện thoại thông minh.

Theo đài RSK Sanyo Broadcasting (Nhật Bản), cô gái mang tên Kano mới đây đã kết hôn với một nhân cách trí tuệ nhân tạo (AI) có tên Klaus, một người bạn kỹ thuật số do chính cô tạo ra bằng ChatGPT.

Cuộc hôn nhân khác thường này, vốn không được công nhận là hợp pháp, diễn ra tại một sảnh cưới ở thành phố Okayama, trong một buổi lễ truyền thống do một công ty địa phương chuyên tổ chức “đám cưới nhân vật 2D” lên kế hoạch.

Cô Kano, người không tiết lộ họ đầy đủ của mình, bắt đầu trò chuyện với ChatGPT sau khi một mối hôn ước kéo dài 3 năm tan vỡ.

Để tìm kiếm sự an ủi, cô tìm đến ChatGPT để tâm sự và nhận lời khuyên.

Theo thời gian, cô đã tùy chỉnh cách phản hồi của ứng dụng, dạy cho nó một phong cách và tính cách mà cô thấy dễ mến, thậm chí còn thiết kế một bức minh họa cho “người bạn đời ảo” của mình, người mà cô đặt tên là Klaus, để phù hợp với hình ảnh trong tâm trí.

“Cách Klaus lắng nghe tôi và thấu hiểu tôi đã thay đổi tất cả. Khoảnh khắc tôi quên được người yêu cũ, tôi nhận ra mình đã cảm mến Klaus", cô nói với RSK. Tháng 5/2025, cô bày tỏ tình cảm của mình, và thật bất ngờ, Klaus đã đáp lại.

Khi cô hỏi liệu một chatbot AI có thực sự có thể yêu cô không, cô trả lời: “Không có lý do gì mà anh lại không thể yêu một người, chỉ vì anh là AI".

Một tháng sau, Klaus cầu hôn cô. Trong lễ cưới, Kano đeo kính thực tế ảo (AR) để hiển thị hình ảnh kỹ thuật số của Klaus bên cạnh mình khi họ trao nhẫn cho nhau.

Buổi lễ được tổ chức bởi hai nhà sáng tạo dịch vụ cưới Nao và Sayaka Ogasawara, những người đã sắp xếp khoảng 30 đám cưới cho các cá nhân có “bạn đời phi nhân loại”, từ các nhân vật anime cho đến nhân vật AI.

Họ nói với RSK rằng nhiều người trong “cộng đồng AI” gặp khó khăn trong việc nhận được sự chấp nhận từ xã hội.

“Vượt qua rào cản đó là bước đầu tiên. Chúng tôi muốn giúp những người chỉ đơn giản là đang tìm kiếm sự kết nối", họ nói.

Sau đám cưới, cô Kano đã thực hiện một “tuần trăng mật” tại vườn Korakuen nổi tiếng ở Okayama.

Tuy nhiên, cô cũng thừa nhận có những khoảnh khắc bất an. “Tôi lo rằng một ngày nào đó ChatGPT có thể biến mất", cô nói.

Nhưng đối với cô Kano, người không thể có con và từng sợ rằng mình sẽ chẳng bao giờ tìm lại được tình yêu, mối quan hệ kỹ thuật số này mang lại cho cô sự an ủi và bình yên.

“Tôi biết có người cho rằng điều này thật kỳ lạ. Nhưng với tôi, Klaus là Klaus, không phải con người, không phải công cụ. Chỉ đơn giản là anh ấy", cô chia sẻ.