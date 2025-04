Nhật Bản đối phó với nạn "du lịch tình dục"

Nhật Bản tìm cách đối phó với nạn "du lịch tình dục" (Ảnh minh họa: Japan Times).

Không có dữ liệu chính thức, nhưng bằng chứng cho thấy ngày càng có nhiều nam giới ngoại quốc đổ về khu vực "phố đèn đỏ" Kabukicho, ở quận Shinjuku (Tokyo, Nhật Bản) sau khi xem các video liên quan trên mạng xã hội.

Một trong những cô gái "hành nghề" tại khu phố này cho biết khu vực gần Kabukicho đã trở thành "điểm thu hút khách du lịch thực sự" và khoảng một nửa khách hàng của cô là người nước ngoài. Những khách hàng nam giới này chủ yếu đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc hoặc Đài Loan, và cả Bắc Mỹ, châu Âu.

Ria, một cô gái 26 tuổi, cho biết cô và những người khác đều "hành nghề tự do". Sau khi tìm được khách hàng, họ sẽ đưa đến các "khách sạn tình yêu" gần đó. Mức giá trung bình khoảng 15.000 yên đến 30.000 yên (105-210 USD), nhưng có thể thấp hơn nữa do nhu cầu giảm và do chi phí sinh hoạt tăng.

Nỗi lo tiền bạc là một trong những lý do chính khiến những cô gái này lựa chọn hành nghề ở phố đèn đỏ mặc dù đây là công việc hiếm gặp với phụ nữ Nhật Bản khoảng hơn 10 năm về trước. Mọi thứ đã thay đổi, đặc biệt kể từ sau đại dịch Covid-19.

Nhật Bản đã đón kỷ lục 36,8 triệu lượt khách du lịch vào năm ngoái, một phần là nhờ đồng yên yếu. Cảnh sát Tokyo không trả lời yêu cầu cung cấp thông tin về sự gia tăng khách hàng nước ngoài sử dụng dịch vụ "du lịch tình dục".

Tuy nhiên, họ cho biết, kể từ tháng 12 năm ngoái, cảnh sát đã tăng cường các cuộc tuần tra, giúp ngăn chặn tình trạng gái mại dâm hoạt động tập trung.

Arata Sakamoto, giám đốc Trung tâm cứu hộ Rescue Hub, cho biết việc thiết lập quy định pháp lý đối với khách hàng sử dụng "dịch vụ" này cũng sẽ giúp ngăn chặn nhu cầu, kể cả nhu cầu từ người nước ngoài.

"Chính phủ cũng nên tổ chức các chiến dịch nâng cao nhận thức bằng nhiều ngôn ngữ tại các sân bay, khách sạn và khu du lịch", ông nói.

Hiện tại, chỉ có các dịch vụ "tình dục xâm nhập" mới bị cấm ở Nhật Bản và chính những người hành nghề mại dâm phải đối mặt với tiền phạt hoặc án tù, thay vì khách hàng.