Anh ra "tối hậu thư" để tỷ phú Nga chuyển tiền bán Chelsea cho Ukraine

Tỷ phú Nga Roman Abramovich (Ảnh: KI).

Thủ tướng Anh Keir Starmer nói trước Quốc hội nước này rằng tỷ phú Nga Roman Abramovich còn một "cơ hội cuối cùng" để chuyển số tiền thu được từ việc bán câu lạc bộ bóng đá Chelsea cho Ukraine.

“Thời gian đang cạn dần đối với Roman Abramovich để thực hiện cam kết mà ông đã đưa ra và chuyển 2,5 tỷ bảng Anh (3,4 tỷ USD) cho một mục đích nhân đạo dành cho Ukraine”, ông Starmer nói ngày 17/12.

Chính phủ Anh cho biết hôm 17/12 rằng họ sẽ đưa tỷ phú Nga Roman Abramovich ra tòa nếu ông không thực hiện cam kết sử dụng số tiền thu được từ việc bán Chelsea để hỗ trợ Ukraine.

Trong một tuyên bố, chính phủ Anh cho biết họ sẽ xem xét “bất kỳ đề xuất nào từ ông Abramovich nhằm tự nguyện quyên góp khoản tiền trị giá hàng tỷ bảng Anh cho những nhóm dễ bị tổn thương nhất tại Ukraine”, nhưng không chấp nhận bất kỳ phương án nào mà ông hoặc các cá nhân đang bị trừng phạt khác có thể hưởng lợi.

Ông Abramovich sở hữu câu lạc bộ bóng đá Chelsea từ năm 2003 đến năm 2022. Ông bán câu lạc bộ vào năm 2022, khi Anh áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ông sau khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra, do mối quan hệ của ông với Điện Kremlin. Giao dịch này đã được Anh phê duyệt, sau khi ông Abramovich chứng minh rằng cá nhân ông sẽ không hưởng lợi từ việc bán.

Khi đó, vị tỷ phú cam kết sẽ sử dụng số tiền thu được từ thương vụ “vì lợi ích của tất cả các nạn nhân của cuộc chiến ở Ukraine”.

Tuy nhiên, kể từ đó số tiền vẫn bị phong tỏa trong một tài khoản ngân hàng tại Anh do tồn tại những quan điểm khác nhau về cách sử dụng khoản tiền này. Anh vẫn khẳng định rằng số tiền phải được sử dụng cho Ukraine.

Vị tỷ phú khẳng định ông muốn số tiền được dùng để hỗ trợ các nạn nhân của cuộc chiến ở cả 2 phía Nga và Ukraine. Tuy nhiên, phía London kiên quyết yêu cầu toàn bộ số tiền phải dành riêng cho Ukraine, phớt lờ nguyện vọng của ông Abramovich.

Chính phủ Anh ngày 17/12 đã ban hành một giấy phép cho phép kích hoạt khoản tiền này. Theo thông cáo báo chí của chính phủ Anh, các điều khoản của giấy phép quy định rằng toàn bộ số tiền phải được chuyển cho các mục đích nhân đạo tại Ukraine.

Để việc chuyển tiền được tiến hành, ông Abramovich sẽ phải đồng ý với các điều khoản của giấy phép.

Chính phủ cho biết họ cũng sẽ xem xét mọi đề xuất thay thế mà ông Abramovich đưa ra nhằm tự nguyện quyên góp số tiền này cho Ukraine.

“Nếu ông ấy không hành động, chúng tôi sẵn sàng làm những gì cần thiết để bảo đảm số tiền đó đến được với người dân Ukraine”, Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves nói trong thông cáo báo chí.

Thủ tướng Starmer nói trước Hạ viện rằng nước này sẵn sàng đưa vụ việc ra tòa để “từng xu một" đều đến được với những người có cuộc sống bị ảnh hưởng bởi chiến sự.

Động thái này diễn ra ngay trước thềm một hội nghị thượng đỉnh quan trọng của EU tại Brussels, nơi các lãnh đạo châu Âu sẽ quyết định số phận của một “khoản vay bồi thường”, theo đó có thể cho Ukraine vay tới 210 tỷ euro, được bảo đảm bằng các tài sản Nga bị phong tỏa.

Nga nhiều lần cảnh báo sẽ đáp trả cứng rắn nếu tài sản chủ quyền của họ bị sử dụng để hỗ trợ cho Ukraine.