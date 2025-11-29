Nhân vật từng quyền lực thứ hai ở Ukraine lên tiếng sau khi bị miễn nhiệm

Cựu Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andrii Yermak (Ảnh:Odessa Journal).

“Tôi sẽ ra tiền tuyến và sẵn sàng đối mặt với mọi sự trả đũa. Tôi là một người trung thực và đàng hoàng. Tôi đã bị bôi nhọ và phẩm giá của tôi không được bảo vệ. Tôi không muốn gây rắc rối cho Tổng thống Zelensky, tôi sẽ ra tiền tuyến”, ông Andrii Yermak trả lời phỏng vấn New York Post ngày 29/11.

Trong bình luận gửi New York Post, ông Yermak không nói rõ ông sẽ gia nhập đơn vị nào hoặc thời điểm rời Kiev để ra tiền tuyến.

Được bổ nhiệm vào năm 2020, ông Yermak đã tích lũy ảnh hưởng chưa từng có trong bộ máy chính quyền Ukraine.

Ông Yermak là trợ lý thân cận nhất của Tổng thống Zelensky và được coi là nhân vật quyền lực thứ hai ở Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng nói ông tin tưởng ông Yermak và bác bỏ các cáo buộc cho rằng ông Yermak nắm quyền lực quá mức.

Trả lời phỏng vấn Bloomberg năm ngoái, ông Zelensky nói: “Ông Yermak là một nhà quản lý quyền lực. Tôi tôn trọng ông ấy vì những kết quả đạt được. Ông ấy làm những gì tôi yêu cầu và hoàn thành các nhiệm vụ đó”.

Ông Yaroslav Zheleznyak, nghị sĩ thuộc đảng đối lập Holos, nhận định Ukraine sẽ không bị suy yếu bởi sự ra đi của ông Yermak nếu Tổng thống Zelensky, phối hợp cùng quốc hội và chính phủ, nhanh chóng hình thành một đội ngũ mới.

Khi được hỏi ai có thể thay thế ông Yermak, nghị sĩ Zheleznyak cho biết đang có 4 ứng viên được nhắc đến gồm: Thủ tướng Yuliia Svyrydenko, Bộ trưởng Chuyển đổi số Mykhailo Fedorov, Tổng cục trưởng Tình báo quân đội Kyrylo Budanov và Bộ trưởng Quốc phòng Denys Shmyhal. Theo ông, ông Shmyhal sẽ là lựa chọn phù hợp nhất cho vị trí này.

Việc miễn nhiệm ông Yermak diễn ra trong bối cảnh ông đang bị điều tra trong một vụ án liên quan đến công ty độc quyền năng lượng hạt nhân nhà nước Energoatom. Các cơ quan chống tham nhũng ở Ukraine hôm qua cho biết họ đã tiến hành khám xét nhà riêng của ông. Ông Yermak xác nhận việc khám xét và tuyên bố sẵn sàng hợp tác với cuộc điều tra.

Ngay sau cuộc khám xét, ông Yermak đã đệ đơn từ chức. Sau đó, Tổng thống Zelensky tuyên bố đã bãi nhiệm ông Yermak khỏi chức vụ Chánh văn phòng Tổng thống và cơ quan này sẽ được tái cơ cấu. Ông cho biết ông sẽ tham vấn vào ngày 29/11 với những người có thể đảm nhiệm vị trí thay ông Yermak.

Ông Zelensky cũng ngay lập tức tái cơ cấu nhóm đàm phán dự kiến sang Mỹ cuối tuần này để gặp đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, để thảo luận về kế hoạch hòa bình do Washington đề xuất mà 2 bên đã đạt được đồng thuận sơ bộ hôm 23/11 tại Geneva.

Ông Zelensky cho biết phái đoàn Ukraine sẽ do Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Andrii Hnatov dẫn đầu. Nhóm còn có đại diện Bộ Ngoại giao, cơ quan tình báo và Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Rustem Umierov.

Ba Lan nhận định rằng các cuộc điều tra tham nhũng ở Ukraine là “tin xấu” vì chúng không giúp ích cho các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra.