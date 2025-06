Nhân chứng kể thời khắc kinh hoàng trong thảm kịch máy bay Ấn Độ

Càng đáp của máy bay tại hiện trường vụ tai nạn ở Ahmedabad (Ảnh: Getty).

Những đám khói đen dày đặc bốc lên cao trên sân bay Ahmedabad của Ấn Độ vào ngày 12/6 sau khi một máy bay chở khách đến London với 242 người trên khoang bị rơi ngay khi vừa cất cánh.

Máy bay của Air India đã rơi xuống một khu dân cư giữa một bệnh viện và khu phố Ghoda Camp. Nó đã đâm vào một ký túc xá của trường y trong giờ ăn trưa.

Ahmedabad, thành phố chính của bang Gujarat, là nơi sinh sống của khoảng 8 triệu người và sân bay bận rộn này được bao quanh bởi các khu dân cư đông đúc.

Một nhân chứng nói với hãng tin Times of India rằng, lúc đầu anh nghe thấy tiếng động lớn. Sau đó, khi chạy ra ngoài, anh thấy một đám khói dày đặc.

"Tôi đang ở trong nhà thì nghe thấy tiếng động lớn. Khi chúng tôi ra ngoài xem chuyện gì đã xảy ra, chúng tôi nhìn thấy một lớp khói dày trong không khí. Khi chúng tôi đến đây, các thi thể và mảnh vỡ từ máy bay bị rơi nằm rải rác khắp nơi", nhân chứng vụ tai nạn máy bay kể lại.

Hiện trường vụ tai nạn máy bay ở Ấn Độ (Ảnh: Getty).

Một nhà báo của hãng tin AFP đã chứng kiến ​​cảnh mọi người thu thập thi thể và lính cứu hỏa cố gắng dập tắt đám cháy âm ỉ sau khi chiếc Boeing 787-8 Dreamliner bị rơi.

Một nhân chứng khác là Chandrakant Patil, đã chia sẻ về vụ việc với ANI.

"Cảnh tượng giống như một vụ cháy rừng. Chúng tôi còn chụp ảnh đám khói, nhưng không biết chuyện gì xảy ra. Ngay sau khi lên máy bay, chúng tôi nghe thấy thông báo về việc chuyến bay bị hoãn. Tuy nhiên, không ai nói rằng vừa xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng. Chúng tôi chỉ biết chuyện sau khi kiểm tra điện thoại của mình", Patil chia sẻ.

Một bức ảnh do Lực lượng An ninh Công nghiệp Trung ương Ấn Độ, một cơ quan an ninh quốc gia, công bố cho thấy đuôi máy bay nhô ra khỏi một tòa nhà.

Nhà báo AFP đã chứng kiến ​​một phần máy bay nằm trên mặt đất và một tòa nhà bốc cháy, khói đen dày đặc bốc lên không trung.

“Một nửa máy bay đã đâm vào tòa nhà dân cư nơi các bác sĩ sống cùng gia đình họ. Phần mũi và bánh trước của máy bay đã rơi xuống căng tin nơi sinh viên đang ăn trưa”, bác sĩ Krishna cho biết.

Bác sĩ Krishna nói rằng ông nhìn thấy "khoảng 15 đến 20 thi thể bốc cháy", trong khi ông và các đồng nghiệp đã giải cứu khoảng 15 sinh viên.

"Khi chúng tôi đến hiện trường, có một số thi thể nằm xung quanh và lính cứu hỏa đang dập lửa. Nhiều thi thể đã bốc cháy", một người dân có tên Poonam Patni kể lại.

Các nhân viên y tế được nhìn thấy sử dụng xe đẩy để đưa thi thể vào xe cứu thương.

Ramila, mẹ của một sinh viên tại trường y, nói với hãng tin ANI rằng con trai bà đã đến ký túc xá để nghỉ trưa đúng vào thời điểm máy bay rơi.

"Con trai tôi an toàn và tôi đã nói chuyện với cháu. Cháu đã nhảy từ tầng 2 xuống nên bị thương", bà Ramila nói thêm.

Máy bay Ấn Độ rơi ngay sau khi cất cánh (Video: RT).

Theo Divyansh Singh, phó chủ tịch của Liên đoàn Hiệp hội Y khoa Toàn Ấn Độ, một tổ chức quốc gia đại diện cho các bác sĩ nội trú trên khắp cả nước, cho biết vụ rơi máy bay khiến ít nhất 5 sinh viên y tử vong và gần 50 người bị thương.

"Một số người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Chúng tôi đang liên lạc chặt chẽ với các đồng nghiệp trong bệnh viện, những người đang tìm kiếm thêm các nạn nhân nghi bị chôn vùi trong đống đổ nát", AP đưa tin.

Hãng tin New Indian Express dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết số người thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay lên tới hơn 310 người.