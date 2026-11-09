Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Trả lời phỏng vấn truyền thông ngày 8/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, nếu phải tập kích trở lại Iran, Mỹ đã xác định các mục tiêu hạ tầng tiềm năng, bao gồm 38 cây cầu "mà chúng tôi có thể đánh sập chỉ trong vòng 1 giờ”.

"Chúng tôi đã sẵn sàng cho việc đó (tái khởi động chiến dịch quân sự). Tôi có 3 tàu sân bay ở Trung Đông. Chiếc còn lại vừa mới cập bến. Chúng tôi có 3 chiếc. Tất cả đã ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu”, ông nói.

Ông cảnh báo: "Chúng tôi đã đưa 38 cây cầu vào tầm ngắm, đó là những cây cầu chúng tôi có thể đánh sập chỉ trong vòng một giờ. Tất cả sẽ sụp đổ”.

Ông nhấn mạnh, ông ưu tiên không phá hủy hạ tầng của Iran. "Tôi không muốn làm điều đó bởi về cơ bản, sẽ mất 10 năm để xây dựng lại chúng. Tôi không thích phá hủy các cây cầu. Và điều khó xây dựng nhất chính là một cây cầu", ông phát biểu.

Chủ nhân Nhà Trắng cũng nhấn mạnh, ông có thể không cần ra lệnh nối lại các cuộc tấn công Iran nếu các cuộc đàm phán có tiến triển.

"Điều đó phụ thuộc vào việc họ có ký kết một thỏa thuận rất mạnh mẽ hay không. Câu trả lời là rất ít khả năng điều đó (tấn công trở lại Iran) sẽ trở nên cần thiết”, Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phỏng vấn ngày 8/11.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm: "Chúng tôi đã giáng đòn rất mạnh vào họ. Vì vậy, rất ít khả năng tôi sẽ ra lệnh tấn công trở lại”. Ông cho rằng Iran đã “suy kiệt về mặt tài chính” và năng lực quân sự cũng suy giảm.

Xét về khả năng phòng thủ của Iran trước các đợt tập kích mới của Mỹ, ông Trump cho biết hệ thống phòng không của Iran đã bị phá hủy. "Không thể ngăn chặn được vì họ không còn thiết bị phòng không. Toàn bộ lực lượng phòng không của họ đã biến mất", ông nói.

Ông cũng cung cấp chi tiết mới về tình trạng kho dự trữ tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Iran, cho rằng Iran chỉ còn duy trì 10% năng lực tên lửa và 15% năng lực UAV.

"Điều duy nhất họ có thể làm chỉ ở mức khoảng 10%, chế tạo một số tên lửa và UAV. UAV ở mức khoảng 15% vì phần lớn các nhà máy của họ đã không còn", ông nói.

Tuyên bố được đưa ra giữa lúc có đồn đoán Tổng thống Trump sẽ ra lệnh nối lại chiến dịch tập kích Iran sau cuộc bầu cử giữa kỳ vừa diễn ra ở Mỹ.

Tiến trình ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 8 tháng qua giữa Mỹ và Iran đến nay vẫn chưa đạt được tiến triển đáng kể.

Iran tuyên bố chỉ nối lại đàm phán khi Mỹ đáp ứng 7 điều kiện mà Tehran đưa ra. Trong khi đó, Washington yêu cầu phải đàm phán về hạt nhân trước. Washington cũng đề nghị Tehran mở cửa eo biển Hormuz cho hoạt động của các tàu thương mại.