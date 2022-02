Đám cháy tại nhà máy in tiền của ngân hàng trung ương Pháp được kiểm soát sau khoảng 2 giờ đồng hồ (Ảnh: Metro).

Báo Independent đưa tin, hỏa hoạn xảy ra khoảng 10h50 sáng ngày 9/2 tại nhà máy in tiền của ngân hàng trung ương Pháp ở Chamalieres, miền trung nước này. Các video, hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy khói và lửa bao trùm khu vực nhà máy.

Ít nhất 70 lính cứu hỏa đã được huy động tới hiện trường trong khi gần 400 nhân viên xưởng in được sơ tán. Đám cháy được kiểm soát sau khoảng 2 giờ đồng hồ sau khi khiến ít nhất 34 người bị thương.

Nhà máy in tiền của Pháp bốc cháy ngùn ngụt

Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn và thiệt hại mà nó gây ra. Một đại diện xưởng in cho biết, vụ việc này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hoạt động in ấn, song cũng khẳng định tác động sẽ không quá đáng lo ngại bởi về cơ bản các thiết bị in không bị ảnh hưởng. Mỗi năm xưởng in này in khoảng 2,5 tỷ tờ tiền.

Thống đốc tỉnh Puy-de-Dome, ông Philippe Chopin, cho biết vụ hỏa hoạn không gây nguy hại cho khu vực dân cư do nơi xảy ra hỏa hoạn không chứa hóa chất độc hại. Trước đó, giới chức địa phương khuyến cáo người dân ở yên trong nhà, không mở cửa sổ do lo ngại ảnh hưởng của khói bốc lên từ vụ hỏa hoạn.