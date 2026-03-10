Triều Tiên cảnh báo “hậu quả không thể tưởng tượng” khi Mỹ - Hàn tập trận

Xe bọc thép của Mỹ và Hàn Quốc băng qua một cây cầu phao trong khuôn khổ cuộc tập trận quân sự chung Lá Chắn Tự do Ulchi năm 2025 (Ảnh: AFP).

"Việc phô trương sức mạnh của các đối thủ gần các khu vực chủ quyền và an ninh của quốc gia chúng ta có thể gây ra những hậu quả khủng khiếp không thể tưởng tượng nổi", bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và là quan chức cấp cao Triều Tiên, tuyên bố hôm 9/3.

Bà Kim, người đứng đầu một ban thuộc đảng Lao động Triều Tiên, cho biết cuộc tập trận của Mỹ và Hàn Quốc diễn ra "vào thời điểm quan trọng khi cấu trúc an ninh toàn cầu đang sụp đổ nhanh chóng và chiến tranh nổ ra ở nhiều nơi trên thế giới do những hành động liều lĩnh”.

"Điều này sẽ dẫn đến việc phá hủy hơn nữa sự ổn định của khu vực", bà Kim cảnh báo.

Tuyên bố của bà Kim được đưa ra sau khi Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận quân sự mùa xuân thường niên, có tên gọi “Lá chắn Tự do”, kéo dài 11 ngày.

Bộ Tham mưu Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết khoảng 18.000 binh sĩ Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận. Trong khi đó, lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc chưa xác nhận số lượng binh sĩ tham gia cuộc tập trận này.

Cuộc tập trận chung giữa hai đồng minh thân cận diễn ra trong bối cảnh truyền thông Hàn Quốc đồn đoán rằng Washington đang di dời một số khí tài quân sự ra khỏi quốc gia Đông Á này để "tiếp lửa" cho cuộc chiến chống lại Iran.

"Lá chắn Tự do" là một trong hai cuộc tập trận chỉ huy - tham mưu thường niên của liên minh, bên cạnh "Lá chắn Tự do Ulchi" diễn ra vào tháng 8.

Triều Tiên nhiều lần lên án các cuộc tập trận chung của Mỹ - Hàn Quốc, mô tả các cuộc tập trận này là hành động "diễn tập tấn công quân sự và sử dụng chúng như một cái cớ để tăng cường các cuộc phô trương sức mạnh quân sự và thử nghiệm vũ khí của riêng mình".

Triều Tiên đã đình chỉ mọi cuộc đối thoại với Washington và Seoul sau đổ vỡ của hội nghị thượng đỉnh năm 2019 giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông.

Cuộc tập trận năm nay diễn ra chỉ vài tuần sau một hội nghị chính trị lớn tại Bình Nhưỡng. Tại sự kiện này, nhà lãnh đạo Kim Jong-un tái khẳng định lập trường cứng rắn với Hàn Quốc nhưng vẫn để ngỏ khả năng đối thoại với Mỹ, đồng thời kêu gọi Washington từ bỏ yêu cầu Bình Nhưỡng phải phi hạt nhân hóa như điều kiện tiên quyết cho đàm phán.

Trong khi đó, Mỹ và Hàn Quốc cho biết các cuộc tập trận giữa hai nước chỉ mang tính chất phòng thủ. Phần lớn nội dung huấn luyện được mô phỏng bằng máy tính nhằm kiểm tra khả năng phối hợp tác chiến của hai nước trước các kịch bản chiến tranh và thách thức an ninh mới.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung nhiều lần bày tỏ mong muốn nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng. Một số quan chức cấp cao của ông đã bày tỏ hy vọng rằng chuyến thăm dự kiến ​​của Tổng thống Trump tới Trung Quốc vào cuối tháng 3 hoặc tháng 4 có thể tạo ra cơ hội đối thoại với Bình Nhưỡng.