CEO Nvidia Jensen Huang và vợ (Ảnh: Reuters).

Vào tháng 11/2021, CEO Nvidia Jensen Huang đã tham dự bữa tiệc tối thường niên do Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn tổ chức tại San Jose, California, Mỹ. Đêm hôm đó, hiệp hội này đã trao tặng ông Huang vinh dự cao quý nhất của tổ chức.

Ông Huang đến sớm cùng vợ là bà Lori Huang và nhanh chóng tiến về quầy bar tại tiệc chiêu đãi trước bữa tối. Ông chia sẻ rằng sự kiện này là lần đầu tiên ông rời khỏi nhà kể từ khi lệnh giãn cách vì Covid-19 bắt đầu vào tháng 3/2020. Ông giới thiệu vợ với các phóng viên đứng tụ tập gần đó, nhưng họ chủ yếu chỉ trò chuyện với ông.

Đến thời điểm ông Huang nhận giải thưởng, hai giờ đồng hồ đã trôi qua. Người đứng đầu Nvidia bước lên sân khấu với một chai rượu vang đỏ cùng hai chiếc ly, chia sẻ chúng với người điều phối chương trình và dẫn dắt cuộc trò chuyện sang những chủ đề đầy bất ngờ. Trong suốt buổi lễ, bà Lori Huang vẫn luôn đứng ở phía sau.

Trong hơn 40 năm, bà Lori Huang đã luôn sát cánh bên ông Jensen Huang khi ông gây dựng công ty khởi nghiệp sản xuất chip non trẻ của mình trở thành một trong những công ty giá trị nhất thế giới.

Thành công của Nvidia đã biến ông Jensen Huang thành một ngôi sao kinh doanh quốc tế. Khối tài sản của ông đã lên tới gần 150 tỷ USD. Ngược lại, bà Lori Huang luôn tránh xa ánh đèn sân khấu.

Điều đó đã thay đổi trong tuần này, khi ông Jensen Huang thừa nhận có mối quan hệ ngoài luồng. Trong lời thừa nhận được chia sẻ qua một thông điệp gửi tới các nhân viên Nvidia, ông Jensen Huang đã gửi lời xin lỗi tới vợ, cũng như hai người con đều đang làm việc tại Nvidia, vì đã vô tình đẩy họ vào tâm điểm của sự chú ý.

Trong thông điệp gửi tới các nhân viên Nvidia, ông cũng thỉnh cầu: "Gia đình tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào cho những lựa chọn của tôi. Chính tôi là người chịu trách nhiệm. Xin hãy cho họ sự riêng tư”.

Lời thừa nhận của ông Huang đã làm dấy lên những đồn đoán về số phận cuộc hôn nhân kéo dài 41 năm của ông với bà Lori Huang.

Người vợ kín tiếng

Bà Lori Huang hơn chồng một tuổi. Hai người quen nhau từ khi cùng học đại học vào những năm 1980. Họ kết hôn vào năm 1985 và có hai người con.

Bà hiện là chủ tịch của Quỹ Jen-Hsun và Lori Huang, tổ chức nắm giữ khối tài sản trị giá 9 tỷ USD tính đến năm 2024, bao gồm 6 tỷ USD nguồn tài trợ mới vào thời điểm đó.

Theo các hồ sơ tài chính, trong số 922 triệu cổ phiếu Nvidia của ông Jensen Huang, hơn một nửa thuộc về một quỹ tín thác mà ông và bà Lori Huang là đồng ủy thác. Bà cũng là người kiểm soát duy nhất của một quỹ tín thác sở hữu số cổ phiếu Nvidia trị giá khoảng 5 tỷ USD.

Mặc dù vậy, bà vẫn khá kín tiếng. Bà chưa bao giờ quảng bá các hoạt động từ thiện của mình trong các cuộc phỏng vấn hay tại các diễn đàn hội nghị.

"Bà Lori khiêm nhường một cách khác thường so với tiêu chuẩn của các cặp đôi tỷ phú", ông George Rush, một cựu nhân viên của New York Daily News, nhận xét.

Bà Lori Huang đóng vai trò thiết yếu đối với sự khởi đầu công ty của chồng mình.

Bà gặp ông Jensen Huang khi là một trong số ít nữ sinh viên theo học ngành kỹ thuật tại Đại học Oregon vào đầu những năm 1980. Ông Jensen Huang là bạn cùng nhóm thực hành của bà trong lớp nguyên lý kỹ thuật điện. Ông tìm cách làm thân với bà bằng cách thuyết phục bà học nhóm vào mỗi cuối tuần. này, ông gọi việc gặp gỡ bà là "sự kiện đơn lẻ quan trọng nhất tại Đại học Oregon và của cả cuộc đời tôi".

Sau khi cả hai tốt nghiệp và kết hôn, họ chuyển đến Thung lũng Silicon để làm việc với vai trò là các nhà thiết kế vi mạch. Cả hai đều được biết đến là những kỹ sư tài năng.

Bà Lori Huang làm việc tại Silicon Graphics, một công ty sản xuất phần cứng và phần mềm. Mức lương của bà cao hơn mức lương của ông Jensen Huang tại công ty bán dẫn LSI Logic.

Tuy nhiên, cặp đôi gặp khó khăn trong việc tìm người chăm sóc con cái phù hợp. Ngay trước khi ông đồng sáng lập Nvidia vào năm 1993, bà Lori Huang đã từ bỏ sự nghiệp của mình để nuôi dạy hai con là Spencer và Madison.

CEO Nvidia tâm sự, khi ông Jensen Huang bỏ lỡ các giải đấu karate của các con để gây dựng công ty, bà Lori Huang chưa bao giờ phàn nàn. "Đó là món quà mà bà ấy đã dành cho tôi”, ông Huang từng chia sẻ.

Xuyên suốt chặng đường đó, bà Lori Huang thường xuyên hiện diện tại các sự kiện công chúng của chồng, bao gồm các buổi quốc yến, các buổi diễn thuyết tại hội nghị và các lễ kỷ niệm những khoản quyên góp của hai vợ chồng dành cho Đại học Stanford và Đại học Oregon. Bà thường đứng lặng lẽ ở phía sau trong khi ông phát biểu và giao lưu với các giám đốc điều hành trong ngành cùng giới báo chí.

"Bà ấy đã có mặt ở mọi hội nghị, mọi bài phát biểu. Trong mọi khoảnh khắc của Nvidia, bà ấy đều ở đó. Lori đã ở bên tôi suốt một thời gian dài, suốt cả cuộc đời chúng tôi", ông Huang nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn đầu năm nay.

Bà Lori thậm chí còn góp phần định hình hình ảnh trước công chúng của ông. Cùng với con gái Madison, bà đã chọn cho ông Jensen Huang chiếc áo khoác da hàng hiệu. Áo da đen sau này đã trở thành “thương hiệu” của ông.

Madison gia nhập Nvidia vào năm 2020, trong khi Spencer vào làm việc tại công ty năm 2022. Chồng của Madison, Nico Caprez, cũng đang làm việc tại đây.