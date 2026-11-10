Tỷ phú Jensen Huang (Ảnh: Bloomberg).

Các cổ đông đã đệ đơn kiện nhà sản xuất chip Nvidia cùng giám đốc điều hành (CEO) Jensen Huang vào ngày 9/11, cáo buộc họ che giấu mối quan hệ ngoài hôn nhân của tỷ phú này.

Đơn kiện, được nộp lên tòa án liên bang ở San Jose, bang California, cáo buộc rằng Nvidia và ông Huang đã “lừa dối” các nhà đầu tư về mối quan hệ của ông với người phụ nữ được cho là Alice Huang - cựu giám đốc điều hành tại công ty Megaspeed (có trụ sở ở Singapore) và không có quan hệ huyết thống với ông.

Các cổ đông cho rằng Nvidia và CEO Jensen Huang đã không công khai những lo ngại về an ninh quốc gia, vốn gây đe dọa đến uy tín và triển vọng kinh doanh của Nvidia. Các cổ đông yêu cầu bồi thường thiệt hại với số tiền chưa được xác định cụ thể.

Vụ kiện tập thể này là động thái mới nhất liên quan đến các cuộc điều tra về việc liệu ông Huang có trở thành mục tiêu của cơ quan tình báo nước ngoài hay không, đồng thời đặt ra những nghi vấn về an ninh đối với các thông tin nhạy cảm tại Nvidia - tập đoàn sản xuất chip hàng đầu thế giới.

Cổ phiếu của Nvidia đã giảm 4,3% khi đóng cửa phiên giao dịch hôm 9/11.

Trong thông điệp gửi các nhân viên ngày 8/11, ông Huang thừa nhận ông đã không chung thủy với vợ, nhưng không tiết lộ chi tiết về mối quan hệ ngoài luồng.

Ông Huang là người đồng sáng lập Nvidia và đã dẫn dắt công ty có trụ sở tại Santa Clara, bang California, phát triển thành nhà sản xuất chip giá trị nhất thế giới, đồng thời đưa chính ông trở thành một trong những nhân vật nổi bật toàn cầu trong làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI).

Các dòng chip tiên tiến của Nvidia đã trở thành tâm điểm trong cuộc cạnh tranh giữa các cường quốc công nghệ.

Nvidia thông báo sẽ tiến hành một cuộc điều tra độc lập sau lùm xùm tình cảm của giám đốc điều hành.

Cả hai đảng tại Quốc hội Mỹ đều yêu cầu cung cấp thêm thông tin về vụ việc liên quan tới CEO Nvidia, trong bối cảnh các nghị sĩ khẩn trương đánh giá những tác động tiềm tàng đối với an ninh quốc gia từ vụ việc này.

Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện, ông John Thune, cho biết các nghị sĩ muốn đưa ra phản ứng “một cách nghiêm túc” đối với bất kỳ vấn đề nào gây đe dọa đến an ninh quốc gia của Mỹ.

Ông cho biết thêm, Quốc hội đang nỗ lực thu thập thêm thông tin về bản chất mối quan hệ của ông Huang “cũng như các mối liên hệ khác có liên quan”.

Các thành viên có tầm ảnh hưởng tại Hạ viện và Thượng viện đã có cuộc họp kín vào ngày 9/11 để nghe báo cáo an ninh từ Giám đốc CIA và Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ, trong đó vấn đề liên quan đến ông Huang đã được đưa ra thảo luận.

Các nghị sĩ cũng gia tăng áp lực lên Bộ Thương mại, yêu cầu cơ quan này thắt chặt các hạn chế đối với Nvidia cùng giám đốc điều hành của công ty.

Ông Huang hiện đối mặt với một cuộc điều tra từ hội đồng quản trị, cùng yêu cầu từ các nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Hạ viện. Tuần trước, các nghị sĩ này đã đề nghị ông thực hiện một phiên họp kín để giải trình về các liên hệ của mình với người phụ nữ có tên Alice Huang.

Alice Huang, hay Huang Le, từng là giám đốc điều hành của công ty Megaspeed International có trụ sở tại Singapore. Theo Bloomberg, công ty trung tâm dữ liệu này - hiện là khách hàng lớn nhất của Nvidia tại Đông Nam Á - cũng đã bị điều tra trong nhiều tháng liên quan đến nghi vấn buôn lậu chip.

Cả Megaspeed và Nvidia đều phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Trước khi xảy ra vụ lùm xùm tình cảm, ông Huang từng khẳng định mối quan hệ của mình với Megaspeed và các lãnh đạo của công ty là “hoàn toàn bình thường”.