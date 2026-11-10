Nhà sáng lập kiêm CEO Nvidia Jensen Huang (Ảnh: Getty).

“Người rửa bát giỏi nhất”

Sinh ra tại Đài Nam, đảo Đài Loan vào năm 1963, ông Jensen Huang đã sang Mỹ từ khi còn là một đứa trẻ.

Gia đình ông định cư tại bang Oregon. Tại đây, cậu bé Jensen gặp không ít trở ngại vì rào cản ngôn ngữ và khác biệt văn hóa.

Ông Huang theo học ngành kỹ thuật điện tại Đại học Oregon trước khi nhận bằng thạc sĩ tại Đại học Stanford vào năm 1992. Chuyên ngành thiết kế vi xử lý đã mang lại cho ông cơ hội ở thời điểm giao thoa giữa các xu hướng biến đổi mạnh mẽ nhất của ngành tin học, đúng vào thời điểm cuộc cách mạng máy tính cá nhân đang tăng tốc.

Để tự trang trải chi phí học hành, ông đã nhận làm công việc dọn bàn và rửa bát thuê tại một cửa hàng của Denny's.

"Không có công việc nào là thấp kém đối với tôi. Tôi từng là người rửa bát. Tôi từng lau dọn nhà vệ sinh. Tôi đã dọn rất nhiều nhà vệ sinh. Tôi đã dọn nhiều nhà vệ sinh hơn tất cả các bạn cộng lại. Và có những cảnh tượng mà bạn đơn giản là không thể quên được”, ông Huang chia sẻ.

Ông từng được coi là "người rửa bát giỏi nhất" của chuỗi nhà hàng Denny's. Trải nghiệm mang tính định hình này đã tôi rèn một đạo đức nghề nghiệp mà sau này trở thành dấu ấn trong phong cách lãnh đạo của ông tại Nvidia.

"Công việc đầu tiên của tôi trước khi làm CEO là rửa bát. Và tôi đã làm công việc đó rất tốt. Tôi lập kế hoạch cho công việc của mình. Tôi làm việc có tổ chức. Tôi luôn chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Tôi đã rửa sạch bách những đống bát đĩa đó", ông Huang chia sẻ trong một cuộc trả lời phỏng vấn với trường Kinh doanh thuộc Đại học Stanford.

Ông nói thêm: "Tôi không bao giờ rời khỏi khu vực làm việc với đôi tay trống rỗng. Tôi cũng không bao giờ quay lại với đôi tay trống rỗng. Tôi làm việc rất hiệu quả. Dù sao thì cuối cùng tôi cũng trở thành một CEO. Và tôi vẫn đang nỗ lực để trở thành một CEO tốt”.

Lãnh đạo đế chế nghìn tỷ USD

Nhà hàng Denny's cũng chính là nơi ông cùng hai người bạn của mình nảy ra ý tưởng biến ông thành một tỷ phú. Vào năm 1993, ông Huang cùng với Chris Malachowsky và Curtis Priem (cả hai đều làm việc tại Sun Microsystems) đã gặp nhau tại một trong những chi nhánh được ưa chuộng nhất của Denny's ở California. Tại đây, họ đã thảo luận về việc tạo ra một loại chip cho phép hiển thị đồ họa 3D chân thực trên máy tính cá nhân.

Hiện nay, tại một chi nhánh Denny's ở Đông San Jose đã có một bàn ăn được dành riêng để vinh danh ông Huang.

Những nỗ lực không ngừng đã giúp ông Huang trở thành lãnh đạo doanh nghiệp khi mới 30 tuổi. Công ty Nvidia của ông ra đời vào tháng 4/1993.

Cùng với các nhà đồng sáng lập Chris Malachowsky và Curtis Priem, ông Huang đã huy động vốn ban đầu để xây dựng các loại chip chuyên dụng cho việc hiển thị đồ họa 3D. Tên của công ty, bắt nguồn từ một từ tiếng Latinh có nghĩa là "đố kỵ", phản ánh tham vọng của họ trong việc tạo ra công nghệ khiến những người khác phải khao khát.

Những năm đầu tiên đã thử thách bản lĩnh của toàn đội ngũ. Nvidia phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các công ty bán dẫn đã có chỗ đứng. Nvidia này thậm chí có những lúc bên bờ vực phá sản. Tầm nhìn kỹ thuật và sự sắc bén trong kinh doanh của ông Huang đã giữ cho công ty khởi nghiệp này trụ vững qua các lần chuyển hướng sản phẩm và biến động thị trường, và cuối cùng giành được các hợp đồng với các nhà sản xuất máy chơi game.

Bước chuyển dịch của Nvidia từ đồ họa chơi game sang hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) bắt đầu vào giữa những năm 2010, khi các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng các chip đồ họa (GPU) có thể tăng tốc khối lượng công việc học máy hiệu quả hơn rất nhiều so với các CPU truyền thống. Ông Huang đã nhận ra điểm này từ sớm, tái định hình lộ trình phát triển của Nvidia xung quanh việc huấn luyện và suy luận AI.

Đến năm 2026, Nvidia chi phối cuộc đua chip AI, cung cấp xương sống điện toán cho ChatGPT, Claude, Gemini và hầu như mọi hệ thống AI tạo sinh lớn.

Các GPU trung tâm dữ liệu H100 và H200 của công ty được định giá rất cao, với việc khách hàng phải chờ đợi hàng tháng trời để được phân bổ chip. Vốn hóa thị trường của Nvidia đã lên tới hơn 4.300 tỷ USD, thậm chí có thời điểm vượt 5.700 tỷ USD, đưa Nvidia trở thành một trong những doanh nghiệp có giá trị nhất thế giới.

Phong cách quản lý của ông Huang kết hợp sự khắt khe về mặt kỹ thuật với cường độ vận hành cao. Ông nổi tiếng với việc duy trì một cơ cấu tổ chức phẳng, với hàng chục nhân viên báo cáo trực tiếp và tối thiểu hóa sự quan liêu.

Ngay cả khi Nvidia trở nên thành công như vậy, ông Huang vẫn luôn nhìn lại xuất phát điểm khiêm tốn của mình. Ông cố gắng duy trì một cơ cấu quản lý rất phẳng tại công ty và sẵn sàng giúp một tay bất cứ khi nào có thể. Ông cho rằng một CEO nên là người có nhiều nhân viên cấp dưới báo cáo trực tiếp nhất. Ông có tới 50 người báo cáo trực tiếp.

Các nhân viên cũng mô tả một văn hóa thực thi không ngừng nghỉ và các tiêu chuẩn chất lượng không chấp nhận bất kỳ sự thỏa hiệp nào tại Nvidia.

Các bài phát biểu của ông Huang tại các hội nghị của Nvidia thường xuyên hé lộ trước thế hệ phần cứng và phần mềm AI tiếp theo, từ đó định hình kỳ vọng của thị trường cũng như chiến lược của các đối thủ cạnh tranh.