Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang (Ảnh: Reuters).

Báo New York Times (Mỹ) ngày 11/11 dẫn nguồn tin từ 5 nhân viên từng làm việc tại Nvidia cho biết, Giám đốc điều hành (CEO) Jensen Huang không chỉ bị điều tra vì mối quan hệ với một phụ nữ bị tình báo Mỹ nghi là điệp viên, mà còn có quan hệ ngoài hôn nhân với một nữ giám đốc cấp dưới trực tiếp của ông.

Các nguồn tin tiết lộ mối quan hệ chưa từng được công bố trước đây của tỷ phú Jensen Huang với bà Kimberly Powell, phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực y tế tại Nvidia.

Theo quy định của tập đoàn chip hàng đầu thế giới Nvidia, nhân viên được yêu cầu “tránh các tình huống mà hành động của mình có thể gây ra xung đột”, bao gồm các “mối quan hệ cá nhân”.

Nvidia cũng khẳng định sẽ “nhanh chóng điều tra các báo cáo về hành vi sai trái”. Nhiều tập đoàn lớn đều có chính sách cấm các quản lý cấp trên duy trì mối quan hệ tình cảm với cấp dưới.

Theo hai nhân viên từng làm việc tại Nvidia, ông Huang (63 tuổi) và bà Powell (48 tuổi) đã bị phát hiện có những cử chỉ thân mật tại một khách sạn ở San Jose, California, trong thời gian diễn ra một hội nghị của Nvidia vào tháng 3. Những hình ảnh này đã được ghi lại, tuy nhiên, New York Times chưa trực tiếp xem đoạn video này.

Cả ông Huang và bà Powell đều đã có gia đình.

Khi New York Times liên hệ qua điện thoại vào ngày 11/11 để hỏi về mối quan hệ với bà Powell, ông Huang nói: “Tôi nghĩ bạn không nên trực tiếp hỏi tôi về vấn đề này”. Sau đó, ông cúp máy.

Nvidia từ chối đưa ra bình luận. Bà Powell cũng không phản hồi ngay lập tức các yêu cầu bình luận. Theo 5 nguồn tin, mối quan hệ giữa ông Huang và bà Powell đã trở thành chủ đề bàn tán trong nội bộ công ty.

Bà Powell gia nhập Nvidia vào năm 2008. Theo thông tin trên trang web của công ty, bà phụ trách các chương trình ứng dụng công nghệ chip của Nvidia vào lĩnh vực giáo dục đại học và chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là các thiết bị chẩn đoán hình ảnh y tế.

Bà Powell đã thăng tiến qua nhiều vị trí tại Nvidia. Theo hồ sơ LinkedIn, bà được bổ nhiệm làm giám đốc cấp cao phụ trách phát triển kinh doanh trí tuệ nhân tạo (AI) vào năm 2016. Đến cuối năm 2017, bà trở thành phó chủ tịch phụ trách mảng y tế. Bà thường xuyên tham dự các hội nghị công nghệ trên khắp thế giới và thay mặt Nvidia phát biểu tại các sự kiện này.

Vào tháng 3, bà Powell đã xuất hiện tại GTC - hội nghị thường niên dành cho các nhà phát triển của Nvidia tổ chức ở San Jose - để chia sẻ về việc ứng dụng AI nhằm tạo ra những đột phá trong lĩnh vực y tế và sinh học. Trong bài thuyết trình của mình, bà đã sử dụng các hình ảnh mô phỏng CEO Jensen Huang.

Trong thời gian diễn ra hội nghị, các lãnh đạo Nvidia đã lưu trú tại một khách sạn gần đó. Theo 3 nguồn tin nắm rõ sự việc, một người có mặt tại khách sạn đã bắt gặp ông Huang và bà Powell có những cử chỉ thân mật với nhau và đã dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc đó.

Ông Huang, người đồng sáng lập Nvidia vào năm 1993 và đưa tập đoàn trở thành nhà cung cấp chip trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới, hiện phải đối mặt với sự giám sát ngày càng gắt gao.

Vào tháng 11, sau khi ông Huang thừa nhận không chung thủy với vợ, hội đồng quản trị Nvidia đã mở một cuộc điều tra về mối quan hệ khả nghi của ông với Alice Huang - một nữ giám đốc người Trung Quốc. Cuộc điều tra do công ty luật Wachtell, Lipton, Rosen & Katz phụ trách.

Các lãnh đạo đảng Cộng hòa tại 3 ủy ban quan trọng của Hạ viện Mỹ cũng đã yêu cầu CEO Nvidia tham gia một phiên họp kín để giải trình về mối quan hệ khả nghi của ông.

Ông Jensen Huang có nguy cơ mất chức?

Báo Wall Street Journal ngày 11/11 dẫn các nguồn tin cho biết, hội đồng quản trị Nvidia đang chuẩn bị cách chức giám đốc điều hành của ông Jensen Huang sau khi ông vướng vào hai mối quan hệ ngoài hôn nhân.

Theo Wall Street Journal, hội đồng quản trị dự kiến ​ họp ngay trong ngày 11/11 để quyết định tương lai của ông Huang.

Nếu ông Huang rời đi, điều này sẽ tạo ra khoảng trống lãnh đạo tại nhà sản xuất chip trị giá khoảng 4.000 tỷ USD - công ty mà ông là người đồng sáng lập và đã dành hơn 3 thập niên để xây dựng, đưa Nvidia trở thành nhà cung cấp chip AI thống trị, đóng vai trò trung tâm trong làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo toàn cầu cũng như cuộc cạnh tranh công nghệ giữa các nước lớn.

“Việc cách chức ông Huang ngay lập tức có thể gây khó khăn cho Nvidia vì tập đoàn chưa có kế hoạch kế nhiệm... Nếu ông Huang vi phạm pháp luật hoặc các chính sách của tập đoàn, hội đồng quản trị nhiều khả năng sẽ hành động ngay khi có bằng chứng”, Gil Luria, trưởng bộ phận nghiên cứu công nghệ tại D.A. Davidson, cho biết.

Nvidia hiện chưa lên tiếng về thông tin trên.