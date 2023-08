Người Ukraine giằng xé giữa chuyện ra đi hay ở lại

Người dân địa phương ở Ukraine sơ tán khỏi một ngôi làng gần Kupiansk giữa lúc chiến sự leo thang (Ảnh: AFP).

Người dân Ukraine sống ở thành phố Kupiansk đang một mặt muốn bảo vệ những gì họ đã gầy dựng ở quê nhà, một mặt lại mong muốn chạy khỏi làn đạn pháo binh mạnh mẽ của Nga.

"Nếu các bạn nói rằng việc sơ tán đang diễn ra tốt đẹp thì điều đó nghe có vẻ hơi mỉa mai", ông Dmytro Lozhenko, người điều hành một nhóm tình nguyện giúp người dân sơ tán, nói trên truyền hình.

Chính quyền khu vực đã tuyên bố bắt buộc sơ tán dân thường khỏi nơi gần mặt trận Kupiansk vào đầu tháng này.

Trong một sắc lệnh bằng văn bản ngày 10/8, ông Andrey Kanashevich, quyền lãnh đạo chính quyền quân sự Kupiansk, đã công bố danh sách 37 khu định cư gần vùng chiến sự sẽ phải sơ tán người dân địa phương.

Nguyên dân đưa ra quyết định này là do theo tuyên bố của phía Ukraine là "do các cuộc pháo kích liên tục của Nga và tình hình an ninh". Lệnh này cũng áp dụng đối với chính thành phố Kupiansk.

Thành phố Kupiansk, cách Kharkov khoảng 116km và nằm hai bên bờ sông Oskol, là nơi có một nhà ga đường sắt quan trọng để tiếp tế cho lực lượng triển khai ở phía Nam thành phố. Với lợi thế địa lý này, các chuyên gia quân sự Nga cho rằng, nếu Moscow giành quyền kiểm soát Kupiansk, điều đó sẽ giúp họ ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công nào của Ukraine vào Lugansk.

Hôm 20/8, công tố viên Ukraine cho biết, thương vong do pháo kích bùng nổ vào buổi sáng cùng ngày với cuộc tấn công vào thành phố Kupiansk khiến 1 người đàn ông 45 tuổi bị thương.

Vào lúc 13 giờ 20, vụ pháo kích thứ hai nhằm vào trung tâm thành phố khiến 3 dân thường bị thương. Khoảng 3 giờ sau, đợt tấn công thứ ba khiến 1 cảnh sát bị thương.

Văn phòng công tố cho biết nhà cửa, ôtô, nhà để xe, cơ sở kinh doanh, bưu điện, đường ống dẫn khí đốt và cơ sở giáo dục đều bị hư hại.

Tuyên bố chưa nêu rõ con số thương vong nhưng trong một bài đăng trên Telegram, Thống đốc Oleh Synehubov của khu vực Kharkov cho biết, vụ pháo kích buổi sáng đã làm 11 người bị thương.

Bản đồ thành phố Kupiansk ở miền Đông Ukraine (Ảnh: CBS).

Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình Ukraine, Thống đốc Lozhenko cho biết khoảng 600 người đã được sơ tán khỏi khu vực trong 10 ngày qua, hơn 120 người trong số đó là trẻ em.

Tuy nhiên, điều quan trọng bây giờ là cần một cuộc sơ tán bắt buộc, ít nhất là đối với các gia đình có trẻ em và những người bị suy giảm khả năng vận động, những người không thể tự chăm sóc bản thân, ông nhấn mạnh.

Ông cho biết, tại một ngôi làng ở Kupiansk, chỉ sau khi Nga tấn công gần như toàn bộ 2 con phố, người dân mới bắt đầu rời đi. "Điều tồi tệ nhất của việc sơ tán là mọi người đã sống chung với cuộc chiến này trong một thời gian dài và nhiều người trong số họ đã quá quen với việc pháo kích", vị Thống đốc này thừa nhận.

Ông cho biết thêm, thật khó để nói với những người ở Kupiansk, những người đã thích nghi với hoàn cảnh rằng họ sẽ an toàn hơn "ở những nơi trú ẩn, ký túc xá ở các thành phố khác".

Các lực lượng Nga luôn bác bỏ cáo buộc nhắm mục tiêu vào dân thường trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.