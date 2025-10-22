Người phụ nữ Anh thổi kèn khi được phẫu thuật não trong 4 tiếng

Ca phẫu thuật não (Ảnh: Dailymail).

Bà Denise Bacon, 65 tuổi, đã cải thiện ngay lập tức khả năng cử động ngón tay khi các bác sĩ kích thích não của bà bằng dòng điện.

Người phụ nữ, một chuyên viên trị liệu ngôn ngữ đã nghỉ hưu, được điều trị bằng phương pháp kích thích não sâu (DBS) sau khi xuất hiện các triệu chứng của bệnh Parkinson, bao gồm vận động chậm và cứng cơ.

Bà được chẩn đoán mắc bệnh Parkinson vào năm 2014, và căn bệnh này đã ảnh hưởng đến khả năng đi bộ, bơi lội, khiêu vũ và chơi kèn clarinet của bà.

Trong ca phẫu thuật kéo dài 4 giờ tại Bệnh viện King’s College ở London, Anh bà Bacon vẫn tỉnh táo hoàn toàn, chỉ được gây tê cục bộ để làm tê da đầu và xương sọ.

Thủ thuật DBS sử dụng các điện cực cấy vào não, và phù hợp với một số bệnh nhân mắc các rối loạn như Parkinson. Phương pháp này đã mang lại hiệu quả tức thì ngay trên bàn mổ, khi bà Bacon thể hiện độ linh hoạt vượt trội ở các ngón tay, giúp bà chơi clarinet dễ dàng.

Giáo sư Keyoumars Ashkan, bác sĩ phẫu thuật thần kinh thực hiện DBS, cho biết: “Chúng tôi đã khoan các lỗ nhỏ bằng nửa đồng 5 xu trên hộp sọ của Denise, sau khi gắn lên đầu bà một khung định vị chính xác, hoạt động như một hệ thống định vị GPS, giúp chúng tôi xác định đúng vị trí trong não để cấy điện cực".

Ông cho biết thêm: “Khi điện cực được đặt ở bên trái não của Denise và dòng điện được bật lên, ngay lập tức chúng tôi nhận thấy sự cải thiện trong chuyển động tay phải của bà. Khi cấy điện cực ở bên phải não, tay trái của bà cũng có phản ứng tương tự.

Vì bà là một người yêu thích clarinet, chúng tôi đã đề nghị bà mang nhạc cụ vào phòng mổ để kiểm tra xem ca phẫu thuật có giúp cải thiện khả năng chơi hay không, vốn là một trong những mục tiêu chính của ca phẫu thuật".

"Chúng tôi vô cùng vui mừng khi chứng kiến sự cải thiện tức thì trong chuyển động tay và khả năng chơi nhạc của bà ngay khi dòng kích thích được truyền vào não", ông nhấn mạnh.

Bà Bacon, đến từ Crowborough, East Sussex, từng chơi trong Ban nhạc hòa tấu East Grinstead, nhưng phải dừng lại cách đây 5 năm vì các triệu chứng bệnh.

Bà chia sẻ: "Tôi nhớ tay phải mình có thể cử động dễ dàng hơn nhiều và điều đó đã giúp tôi chơi clarinet tốt hơn, tôi rất vui mừng vì điều đó. Giờ tôi đã bắt đầu thấy khả năng đi bộ cải thiện, và tôi rất háo hức được quay lại hồ bơi cũng như sàn khiêu vũ để xem liệu mình có tiến bộ hơn không".

Bà Bacon lựa chọn loại pin máy phát xung có thể sạc lại được cấy ở ngực, có thể hoạt động tới 20 năm trước khi cần thay thế. Thiết bị này giám sát hoạt động của não và có thể tự động điều chỉnh mức kích thích điện khi cần thiết.

Theo giáo sư Ashkan, kích thích não sâu là một trong những phương pháp hiệu quả, có bằng chứng lâm sàng rõ ràng và bền vững nhất để kiểm soát các triệu chứng vận động của bệnh Parkinson, giúp cải thiện run, cứng cơ và vận động chậm, nhằm giúp bệnh nhân cải thiện chất lượng cuộc sống.