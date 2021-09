Người không tiêm vắc xin Covid-19 có nguy cơ tử vong cao gấp 11 lần

Dân trí Nghiên cứu mới của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cho thấy người chưa tiêm vắc xin Covid-19 có nguy cơ tử vong cao gấp 11 lần so với người đã được tiêm chủng đầy đủ.

Các nhân viên y tế điều trị một bệnh nhân chưa tiêm vắc xin Covid-19 tại trung tâm y tế ở California, Mỹ ngày 2/9 (Ảnh: AFP).

Một nghiên cứu do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ công bố hôm 10/9 cho thấy những người chưa tiêm vắc xin Covid-19 có nguy cơ bị nhiễm virus cao hơn 4,5 lần so với những người đã tiêm chủng đầy đủ. Họ cũng có nguy cơ nhập viện cao hơn gấp 10 lần, trong khi nguy cơ tử vong cao gấp 11 lần so với những người đã được chủng ngừa.

Nghiên cứu đã được tiến hành trên hơn 600.000 ca mắc Covid-19 ở 13 bang từ tháng 4 đến giữa tháng 7, trong giai đoạn biến chủng Delta bùng phát tại Mỹ.

"Việc tiêm chủng đã mang lại hiệu quả. Vấn đề mấu chốt là chúng ta đã có các công cụ khoa học cần thiết để ứng phó đại dịch này", Giám đốc CDC Rochelle Walensky cho biết trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 10/9.

Bà Walensky cho biết hơn 90% các ca mắc Covid-19 nhập viện tại Mỹ là những người chưa tiêm chủng.

Nghiên cứu của CDC cũng cho thấy vắc xin Moderna có hiệu quả tốt nhất trong việc giảm số ca nhập viện. Xét trên mọi lứa tuổi, vắc xin Moderna có hiệu quả 95%, trong khi vắc xin Pfizer/BioNTech có hiệu quả 80% và vắc xin Johnson & Johnson có hiệu quả 60%.

Một nghiên cứu trước đó của CDC dựa trên dữ liệu từ 43.127 trường hợp mắc Covid-19 ở Los Angeles trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 7 cho thấy, những người chưa tiêm vắc xin có nguy cơ mắc Covid-19 cao gấp 5 lần và nguy cơ nhập viện vì virus cao hơn 29 lần.

CDC ngày 10/9 cũng công bố kết quả nghiên cứu khác cho thấy hiệu quả của vắc xin ở nhóm người từ 75 tuổi trở lên thấp hơn so với các nhóm khác. Một nghiên cứu được thực hiện trên các ca mắc Covid-19 nhập viện ở 9 bang vào mùa hè cho thấy, tỷ lệ hiệu quả của vắc xin đối với nhóm dưới 75 tuổi là 89%, trong khi với những người từ 75 tuổi trở lên là 76%.

Giới chức Mỹ sẽ xem xét các dữ liệu trên để quyết định liệu có nên tiêm mũi vắc xin tăng cường cho người dân hay không và sẽ tiêm trong khoảng thời gian bao lâu sau mũi tiêm gần nhất.

Tháng trước, Cục Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đã cấp phép hoàn toàn cho vắc xin Covid-19 của Pfizer-BioNTech. Đây được coi là bước ngoặt quan trọng nhằm tăng tốc chương trình tiêm chủng khi các cơ quan liên bang, trường học có thêm cơ sở để tiến hành tiêm chủng bắt buộc.

Tổng thống Joe Biden ngày 9/9 đã công bố một chiến lược tổng thể để tăng tỷ lệ tiêm vắc xin Covid-19 ở Mỹ. Một trong những biện pháp đáng chú ý nhất mà ông Biden nêu ra là áp quy định tiêm chủng bắt buộc đối với công chức liên bang và lao động tại các doanh nghiệp lớn của Mỹ.

Quy định mới có thể coi là biện pháp quyết liệt nhất từ trước đến nay của Mỹ nhằm tăng tỷ lệ dân số được tiêm chủng. Ông Biden nói, người Mỹ ngày càng bức xúc với khoảng 80 triệu người đến nay vẫn chưa chịu tiêm chủng và là một trong những lý do khiến Covid-19 lây lan mạnh trở lại.

Vắc xin được coi là một trong những công cụ hiệu quả nhất hiện nay để đối phó đại dịch. Tuy vậy, đến nay, nhiều người ở Mỹ vẫn còn hoài nghi về hiệu quả của vắc xin. Theo số liệu của CDC, đến nay mới chỉ hơn 54% người Mỹ đã tiêm chủng đầy đủ 2 liều vắc xin.

Thành Đạt

Theo CNBC