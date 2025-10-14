Người Hàn Quốc với nỗi lo bị bắt cóc, lừa đảo ở Campuchia

Các nghi phạm bị truy tố vì tội giết hại một sinh viên đại học Hàn Quốc 22 tuổi tại Campuchia (Ảnh: Cảnh sát Campuchia).

Trong những tháng gần đây, một loạt vụ việc liên quan đến việc người Hàn Quốc bị bắt cóc và sát hại bởi các nhóm tội phạm tại Campuchia đã khiến dư luận nước này dậy sóng và gây ra những hậu quả rõ rệt cho cả người dân Hàn Quốc và Campuchia.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, những trường hợp công dân bị bắt cóc hoặc mất tích khi đến Campuchia đã tăng mạnh trong 2 năm qua, từ chưa đến 20 vụ năm 2022 lên hơn 220 vụ năm 2024 và vượt 330 vụ chỉ trong 8 tháng đầu năm nay. Nạn nhân chủ yếu bị dụ dỗ đến Phnom Penh, Sihanoukville và Bokor.

Tổng thống Lee Jae-myung hôm 11/10 yêu cầu chính phủ "dốc toàn bộ nguồn lực ngoại giao để bảo vệ công dân khỏi tội phạm tại Campuchia", trong khi cảnh sát Hàn Quốc đề nghị thành lập đơn vị chuyên trách ở Phnom Penh để hỗ trợ công dân và điều tra những vụ án liên quan.

Hơn 300 người Hàn Quốc ở Campuchia được giải cứu

Hơn 300 công dân Hàn Quốc được giải cứu và hồi hương từ Campuchia trong năm 2025, giữa lúc các vụ bắt cóc và lừa đảo xuyên quốc gia gia tăng đáng lo ngại.

Theo cộng đồng người Hàn Quốc tại Campuchia, số cuộc gọi cầu cứu (SOS) từ những người Hàn Quốc bị mắc kẹt hoặc bị bóc lột bởi các mạng lưới tội phạm ở Campuchia đang tăng mạnh, với ít nhất 300 người đã được hồi hương trong năm nay.

“Mỗi tuần, có từ 5-10 người liên hệ với chúng tôi để nhờ giúp đỡ trốn thoát”, ông Chung Myung-kyu, Chủ tịch Hiệp hội người Hàn Quốc tại Campuchia, cho biết trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Đài CBS hôm 13/10.

Ông cho biết những người được giải cứu thường là nạn nhân của việc bị giam giữ, hành hung và bị ép buộc tham gia vào các hoạt động lừa đảo trực tuyến bất hợp pháp. “Họ bỏ trốn mà không có hộ chiếu hoặc hành lý, vì vậy họ đi taxi thẳng đến đại sứ quán hoặc văn phòng của chúng tôi”, ông nói thêm.

Ông Chung cho hay hiệp hội đang phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Phnom Penh để hỗ trợ đưa nạn nhân về nước, nhưng quá trình này được mô tả rất nguy hiểm và tốn kém nguồn lực.

“Đã có trường hợp các thành viên băng đảng xuất hiện tại sân bay để bắt lại những người trốn thoát khiến việc giải cứu trở nên khó khăn hơn. Chúng tôi cố gắng hết sức để giúp đỡ đến cùng, nhưng số lượng các vụ việc đã tăng quá lớn, không thể xử lý hết”, ông nói.

Hiện hàng trăm người được giải cứu, nhưng nhiều người vẫn mất tích. Ông Chung ước tính số lượng báo cáo liên quan đến các tổ chức tội phạm mà đại sứ quán và hiệp hội nhận được đã lên tới khoảng 400-500 chỉ riêng trong năm nay.

“Một số thanh niên Hàn Quốc bị giam giữ trong nhà tù hoặc đồn cảnh sát, và chúng tôi thường không biết cho đến khi chính quyền địa phương thông báo. Tính cả những người chưa thể trở về nhà, con số thực tế có thể cao hơn", ông nói thêm.

Ông cũng cho biết, “hơn 300 người đã trở về Hàn Quốc cho đến nay, và danh tính của khoảng 400 người đã được xác nhận”.

Ông Chung cảnh báo về những trường hợp cá nhân cố ý sang Campuchia để tham gia vào các hoạt động tội phạm, hoặc bị các băng nhóm dụ dỗ để lôi kéo nạn nhân mới.

“Một số người sau khi trở về Hàn Quốc đã quay trở lại và thậm chí còn mang theo cả tân binh. Họ được hứa thả tự do nếu dụ dỗ thêm người khác, hoặc được trả tiền để tuyển mộ. Gần đây, thậm chí còn có người Hàn trở thành quản lý trong các tổ chức này", ông nói.

Mọi hy vọng hiện đang được đặt vào Bộ phận Cảnh sát Hàn Quốc mới. Bởi ông Chung cho biết việc xóa bỏ những tội ác như vậy vẫn cực kỳ khó khăn vì các tổ chức tội phạm hoạt động theo mô hình mạng lưới rời rạc, rải rác khắp cả nước, khiến việc truy quét gặp nhiều trở ngại.

Tuy nhiên, ông bày tỏ sự lạc quan thận trọng về sáng kiến ​​"Korean Desk" - một chương trình hợp tác giữa hai nước, cho phép cảnh sát Hàn Quốc làm việc trực tiếp trong các cơ quan thực thi pháp luật Campuchia thay vì chỉ hỗ trợ qua đại sứ quán - có thể dập tắt vấn nạn này.

“Đại sứ quán và Bộ Ngoại giao đã cố gắng thành lập Bộ phận Cảnh sát Hàn Quốc trong 2 hoặc 3 năm, nhưng tiến độ rất chậm. Lần này, Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố rõ ràng rằng các đường dây tội phạm này phải bị triệt phá và trừng phạt nghiêm khắc, nên chúng tôi có niềm tin hơn bao giờ hết", ông Chung nói.

Người Hàn Quốc lo ngại

Ông Chung cũng thừa nhận, nhiều vụ bắt cóc tống tiền nhắm vào người dân Hàn Quốc thời gian qua khiến du khách, doanh nhân nước này dần e ngại đến Campuchia.

Các nghị sĩ chất vấn Ngoại trưởng Hàn Quốc tại cuộc kiểm toán của Quốc hội hôm 13/10, khi một biểu đồ cho thấy sự gia tăng của các tội ác bạo lực chống lại người Hàn Quốc tại Campuchia (Ảnh: Yonhap).

"Các nhà hàng, công ty du lịch ở đây đang mất nhiều hợp đồng đặt chỗ, nhiều người cắt liên lạc với đối tác Hàn Quốc. Mọi người khuyên nhau khi đến đây: Hãy cúi đầu im lặng, đừng gây chú ý", Chủ tịch Hiệp hội người Hàn Quốc tại Campuchia nói.

Các chủ doanh nghiệp du lịch cho biết nhiều hợp đồng bị hủy và lượng khách giảm mạnh kể từ khi các vụ bắt cóc, lừa đảo được giới chức nước này công bố, cộng hưởng với những thông tin cảnh báo được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

Anh Park, một nhân viên ngân hàng 48 tuổi ở Seoul, từng sang Campuchia hồi đầu năm để triển khai dự án hợp tác với một ngân hàng sở tại và dự kiến quay lại vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Công ty của anh thậm chí còn cân nhắc việc cử một nhân viên sang Campuchia làm việc 6 tháng để giám sát việc mở rộng dự án. Tuy nhiên, anh và gia đình rất lo lắng về kế hoạch này và anh đã bắt đầu cân nhắc việc chuyển phòng ban nếu bị điều đến Campuchia công tác dài hạn.

Trong khi các công ty lữ hành hàng đầu Hàn Quốc cho biết số lượng tour du lịch trọn gói bị hủy hạn chế, các công ty đang nỗ lực trấn an khách hàng bằng cách tăng cường phối hợp an ninh theo thời gian thực và nhấn mạnh sự an toàn của du khách như một phần quan trọng trong chiến lược thương hiệu của họ.

"Du lịch an toàn" đã trở thành thông điệp trọng tâm của các chương trình xúc tiến du lịch nước ngoài ở Hàn Quốc.

Tuy nhiên, công chúng Hàn Quốc ngày càng lo ngại. Những thông tin chưa được xác minh về mức độ tội phạm và lợi nhuận từ hoạt động phạm tội đang lan truyền trên mạng xã hội, với các bài đăng cảnh báo rằng việc đi du lịch đến đó có thể dẫn đến lao động cưỡng bức hoặc tồi tệ hơn.

Một số người dùng mạng đã đưa ra những cáo buộc tràn lan trên mạng xã hội, khơi dậy bầu không khí nghi ngờ, vốn cũng ảnh hưởng đến người Campuchia đang sinh sống tại Hàn Quốc.

Trong một tuyên bố chính thức, Hiệp hội Người Hàn Quốc tại Campuchia đã kêu gọi mọi người chú ý đến tác động của tình trạng này đối với cộng đồng và doanh nghiệp địa phương. Nhóm này lưu ý, các vụ việc làm bất hợp pháp và bắt cóc chỉ xảy ra ở một số khu vực biên giới.

Nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng nằm ở các nhóm tội phạm lợi dụng điểm yếu của thanh niên Hàn Quốc tìm kiếm việc làm ở nước ngoài. Các vụ lừa đảo việc làm dụ dỗ nạn nhân bằng những lời hứa hẹn về mức lương cao, dẫn đến việc giam giữ, ép buộc tham gia vào các vụ lừa đảo trực tuyến và trong những trường hợp nghiêm trọng nhất là bị thiệt mạng.

Hồi tháng 7 đã xảy ra vụ án gây rúng động nhất khi một sinh viên 22 tuổi, quê Bắc Gyeongsang, bị bắt cóc tống tiền sau khi đến Campuchia và rồi được phát hiện tử vong vào đầu tháng 8 sau khi bị tra tấn.

Trên thực tế, Campuchia vài năm qua đã mở hàng loạt chiến dịch truy quét tội phạm lừa đảo trực tuyến. Phần lớn nghi phạm bị bắt trong các chiến dịch này là người nước ngoài, theo Ban Thư ký Ủy ban Quốc gia Phòng chống lừa đảo công nghệ Campuchia.

Tuy nhiên, ông Chung cho rằng loại hình tội phạm này vẫn là thách thức rất lớn đối với chính quyền sở tại vì các băng nhóm hoạt động tinh vi, giữa các chân rết không có sự liên kết chặt chẽ và phân tán khắp nơi.