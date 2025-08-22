Mỹ sẽ rà soát hơn 55 triệu thị thực hợp lệ của người nước ngoài

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết tất cả người sở hữu thị thực đều phải chịu sự "kiểm tra liên tục" về tư cách của họ (Ảnh: BBC).

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết tất cả những người sở hữu thị thực dù hợp lệ đều phải chịu sự "kiểm tra liên tục", bao gồm cả việc sử dụng mạng xã hội.

Theo đó, bất kỳ ai trong số hơn 55 triệu người này có thể bị thu hồi thị thực hoặc nếu vi phạm các quy định nhập cư có thể bị trục xuất, một động thái mở rộng đáng kể trong chiến dịch truy quét nhập cư của chính quyền Trump.

“Bộ Ngoại giao sẽ thu hồi thị thực bất cứ khi nào phát hiện dấu hiệu cho thấy người giữ thị thực không đủ điều kiện, bao gồm lưu trú quá thời hạn, có hành vi phạm tội, đe dọa an toàn công cộng, tham gia hoặc ủng hộ bất kỳ hình thức hoạt động khủng bố nào”, AFP dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết.

Quan chức trên không nói rằng chính quyền đang chủ động rà soát toàn bộ 55 triệu thị thực, nhưng nhấn mạnh cơ quan chức năng sẵn sàng xét lại thị thực nếu cần.

Ngoài ra, chính phủ Mỹ cũng đang đặc biệt tăng cường giám sát thị thực của du học sinh.

“Chúng tôi đang rà soát tất cả thị thực du học”, quan chức này nói thêm, đồng thời lưu ý Bộ Ngoại giao Mỹ liên tục theo dõi động thái của những người này trên mạng xã hội, điều mà người xin thị thực buộc phải cung cấp.

Thông báo này được đưa ra sau thông báo của chính quyền Tổng thống Trump hôm 19/8 rằng họ sẽ xem xét các quan điểm "chống Mỹ", bao gồm cả trên mạng xã hội, khi đánh giá đơn xin định cư tại nước này.

Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS), chuyên xử lý các yêu cầu xin ở lại Mỹ hoặc nhập tịch, cho biết họ sẽ mở rộng việc thẩm định các bài đăng trên mạng xã hội của người nộp đơn và "việc xem xét các hoạt động chống Mỹ sẽ được bổ sung vào quá trình thẩm định đó".

"Những lợi ích của nước Mỹ không nên được trao cho những kẻ coi thường đất nước và cổ súy cho các tư tưởng chống Mỹ", người phát ngôn của USCIS, Matthew Tragesser, nêu rõ.

"Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ cam kết thực hiện các chính sách và quy trình nhằm loại bỏ tận gốc chủ nghĩa chống Mỹ và hỗ trợ việc thực thi các biện pháp sàng lọc và thẩm định nghiêm ngặt ở mức độ tối đa có thể. Các lợi ích di trú - bao gồm cả việc được sống và làm việc tại Mỹ - vẫn là một đặc quyền, chứ không phải là một quyền".

Trong khi đó, Ngoại trưởng Marco Rubio cũng thông báo Mỹ sẽ ngay lập tức ngừng cấp thị thực cho tài xế xe tải, sau một vụ tai nạn nghiêm trọng đã gây ra làn sóng phẫn nộ trong nhóm những người ủng hộ Tổng thống Trump.

“Chúng tôi tạm dừng việc cấp thị thực lao động cho tài xế xe tải thương mại, có hiệu lực ngay lập tức”, Ngoại trưởng Rubio viết trên mạng xã hội X.