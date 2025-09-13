Nghi phạm 22 tuổi ám sát đồng minh của Tổng thống Mỹ Donald Trump là ai?

Ảnh chụp nghi phạm Tyler Robinson do Văn phòng Thống đốc Utah công bố (Ảnh: Văn phòng Thống đốc Utah).

Tyler Robinson, 22 tuổi, sống tại bang Utah, đã bị bắt hôm 12/9 sau khi một người bạn của gia đình nghi phạm trình báo cho các nhà chức trách. Robinson được xác định là nghi phạm nổ súng khiến nhà hoạt động Charlie Kirk thiệt mạng trong một vụ ám sát.

Các nhà điều tra chưa công khai xác định động cơ của vụ ám sát.

Thống đốc bang Utah Spencer Cox xác nhận, một thành viên trong gia đình của nghi phạm được cơ quan thực thi pháp luật phỏng vấn cho biết, trong một bữa tối gần đây, Robinson đã nhắc đến sự xuất hiện của nhà hoạt động Kirk tại đại học Utah Valley, nơi ông Kirk bị bắn hôm 10/9.

"Họ đã nói về lý do họ không thích ông ấy (Charlie Kirk) và quan điểm của ông ấy", Thống đốc Cox nói, đồng thời cho biết Robinson đã mô tả nhà hoạt động Kirk là người "đầy thù hận, gieo rắc thù hận".

Một thành viên trong gia đình nghi phạm đã nói với các nhà điều tra rằng, Robinson quan tâm nhiều hơn đến chính trị trong những năm gần đây.

Xuất hiện video mới về nghi phạm ám sát nhà hoạt động Mỹ (Video: NYPost).

Theo hồ sơ của bang Utah, Robinson dường như không có tiền án tiền sự. Hồ sơ đăng ký cử tri cho thấy Robinson đã đăng ký bỏ phiếu, nhưng không liên kết với bất kỳ đảng phái nào. Robinson cũng được liệt kê là cử tri "không hoạt động", tức là không bỏ phiếu trong ít nhất 2 cuộc bầu cử gần đây nhất.

Robinson lớn lên ở Utah và giành được học bổng để theo học Đại học Bang Utah sau khi đạt được thành tích học tập tốt ở trường trung học, nhưng đã bỏ học chỉ sau một học kỳ, theo hồ sơ công khai, mạng xã hội và thông báo của trường đại học.

Trong một video do mẹ của Robinson đăng tải trên Facebook, Robinson được nhìn thấy đọc to thư đề nghị nhận học bổng 4 năm từ Đại học Bang Utah. Một bài đăng khác cho biết Robinson đã đạt 34 điểm trong kỳ thi chuẩn hóa được dùng để xét tuyển vào các trường đại học ở Mỹ, giúp Robinson lọt vào top 1% thí sinh dự thi, theo tổ chức luyện thi Princeton Review.

Thống đốc Cox cho biết vào thời điểm bị bắt, Robinson đang sống tại nhà của gia đình ở phía tây nam Utah, gần biên giới Nevada.

Theo bài đăng trên Facebook của cha mẹ Robinson, nghi phạm có hai em trai. Mẹ của Robinson là nhân viên tại một công ty chăm sóc sức khỏe phi lợi nhuận, trong khi hiện chưa rõ bố của nghi phạm làm công việc gì.

Bạn cùng phòng của Robinson cũng tiết lộ các tin nhắn được nghi phạm gửi qua ứng dụng nhắn tin Discord, mô tả việc hắn để lại một khẩu súng trường trong bụi rậm được quấn trong khăn tắm - trùng khớp với khẩu súng mà cảnh sát thu giữ được gần hiện trường vụ nổ súng.

Theo thống đốc bang Utah, các nhà chức trách đã phát hiện những thông điệp chống phát xít được khắc trên đạn súng trường gần địa điểm xảy ra vụ nổ súng.

Nhà hoạt động Charlie Kirk xuất hiện tại sự kiện diễn thuyết ở Đại học Utah Valley ngày 10/9 (Ảnh: Reuters).

Theo một quan chức thực thi pháp luật, cha của nghi phạm đã nhận ra con trai mình từ những bức ảnh được các nhà chức trách công bố.

Ông đã yêu cầu con trai ra đầu thú. Ông cũng gọi một mục sư đến hỗ trợ. Mục sư này đã gọi Cảnh sát Tư pháp Mỹ và họ đã bắt giữ nghi phạm.

Robinson đã bị giam giữ tại nhà tù Utah ở Spanish Fork, cách trường đại học nơi nhà hoạt động Kirk bị bắn khoảng 19km về phía nam. Dù đã bị bắt giữ, Robinson vẫn chưa bị buộc tội chính thức.

Nhà hoạt động Mỹ bị ám sát giữa ban ngày (Video: RT).

Ông Charlie Kirk, người được coi là đồng minh của Tổng thống Mỹ Donald Trump, bị ám sát đầu giờ chiều 10/9 khi đang diễn thuyết trong khuôn viên trường Utah Valley.

Nhà hoạt động Kirk là đồng sáng lập của Turning Point USA (TPUSA), một tổ chức sinh viên nhằm lan tỏa những giá trị bảo thủ tại các trường đại học nghiêng về khuynh hướng tự do.

Tổ chức này đóng vai trò then chốt trong nỗ lực kêu gọi cử tri đi bỏ phiếu cho ông Trump và các ứng viên đảng Cộng hòa khác trong cuộc bầu cử năm ngoái, giúp lật ngược sự ủng hộ của bang Arizona về phía ông Trump.