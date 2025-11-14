Tiêm kích Su-30 của Nga rơi khi huấn luyện, phi hành đoàn thiệt mạng

Một tiêm kích Su-30SM của Nga (Ảnh: United24).

Hãng tin Interfax dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, một tiêm kích Su-30 của quân đội nước này đã rơi lúc 19h ngày 13/11 theo giờ địa phương ở vùng Karelia trong lúc huấn luyện bay.

“Máy bay đã rơi ở một khu vực hoang vắng. Chuyến bay được thực hiện mà không mang theo vũ khí. Phi hành đoàn đã thiệt mạng”, Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Người đứng đầu Karelia, ông Artur Parfyonchikov, cho biết các lực lượng cứu hộ đã đến hiện trường vụ rơi máy bay quân sự ở quận Prionezhsky.

Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tiêm kích gặp nạn được xác định cụ thể là Su-30SM, một trong những máy bay tiêm kích đa nhiệm chủ lực của Nga, được sử dụng cho không chiến, đánh chặn và tấn công chính xác. Máy bay được trang bị động cơ điều hướng lực đẩy, radar mảng pha và bán kính chiến đấu phù hợp cho các hoạt động trên khắp các vùng phía bắc của Nga.

Máy bay thường mang theo các loại tên lửa không đối không như R-77 và R-73, cũng như các loại vũ khí dẫn đường không đối đất.

Trước đó, vào tháng 5, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine xác nhận trường hợp đầu tiên trên thế giới một máy bay quân sự bị hạ bởi máy bay không người lái trên biển, khi một xuồng không người lái Magura V5 của nước này bắn rơi một tiêm kích Su-30 của Nga gần Novorossiysk.