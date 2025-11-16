Ukraine cắt đường tiếp viện, quyết bẻ gãy gọng kìm Nga ở pháo đài Pokrovsk

Binh sĩ Ukraine chiến đấu ở Donetsk (Ảnh: Reuters).

Quân đoàn Phản ứng Nhanh số 7 thuộc Lực lượng Xung kích Đường không Ukraine ngày 15/11 tuyên bố lực lượng Ukraine đã phá hủy tuyến đường nối Selidove và Pokrovsk, cắt đứt khả năng xâm nhập thành phố Pokrovsk bằng xe hạng nhẹ của lực lượng Nga.

Lực lượng phòng vệ Ukraine tuyên bố tiếp tục cắt đứt các tuyến đường hậu cần của Nga trên đường tiếp cận Pokrovsk thuộc tỉnh Donetsk.

"Sau cuộc không kích, tuyến đường nối Selidove và Pokrovsk đã bị phá hủy. Điều này đã khiến quân đội Nga không thể sử dụng tuyến đường này để di chuyển vào Pokrovsk bằng xe hạng nhẹ", quân đoàn Ukraine cho biết.

Ở những khu vực khác, quân đội Ukraine đang lắp đặt thêm các chướng ngại vật kỹ thuật. Trong khi đó, lực lượng Nga đang điều động các nhóm quân để phá bỏ các chướng ngại vật này.

Trong một thông báo trên mạng xã hội X vào ngày 15/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết một cuộc họp của các nhà lãnh đạo quốc phòng và an ninh chủ chốt đã diễn ra. Những người tham dự đã được nghe báo cáo tóm tắt từ Cơ quan Tình báo Quốc phòng và Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine về khả năng tiếp tục chiến dịch quân sự của Nga và các kế hoạch của Moscow trong những tháng tới.

Ông Zelensky tuyên bố Nga tiếp tục bỏ lỡ thêm thời hạn nữa do Tổng thống Vladimir Putin đặt ra cho việc kiểm soát Pokrovsk và Kupiansk.

"Cục trưởng Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine Kyrylo Budanov đã báo cáo về tình hình tại các khu vực trọng yếu nhất của mặt trận, về công tác chuẩn bị quân sự của Nga và về các mốc thời gian mà Nga đang đặt ra. Hiện tại, Nga đã không đáp ứng được một thời hạn nữa do Tổng thống Putin đặt ra để kiểm soát Pokrovsk và Kupiansk, và những thời hạn này lại một lần nữa bị trì hoãn”, ông Zelensky cho biết.

Vị trí vùng Donbass, miền Đông Ukraine (Ảnh: BBC).

Theo Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine, quân đội Nga tiếp tục tập trung nỗ lực tấn công chính vào hướng Pokrovsk.

Pokrovsk nằm trên lãnh thổ Donetsk, miền Đông Ukraine, nơi hiện quân đội Ukraine vẫn kiểm soát một phần.

Nga đang dồn lực lượng chủ chốt vào Pokrovsk. Nhiều nhà quan sát cho rằng thành phố khó có thể tránh khỏi nguy cơ thất thủ.

Theo các nguồn tin của RBC trong lực lượng Ukraine, Moscow đặt mục tiêu kiểm soát Pokrovsk trước ngày 15/12. Tuy nhiên, thông tin này chưa được kiểm chứng.

Trên hướng Kupiansk, quân đội Ukraine tuyên bố đang giành được những bước tiến và dần đẩy lùi lực lượng Nga ra khỏi thành phố, nơi Moscow đã xâm nhập thành công vào tháng 9.

Phía Ukraine nói rằng Nga đã chịu tổn thất về nhân lực và thiết bị trong các cuộc tấn công này.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 15/11 tuyên bố quân đội Nga tiếp tục tấn công một nhóm binh sĩ Ukraine bị bao vây gần thành phố trọng điểm Kupiansk, đồng thời gây tổn thất cho Kiev.

"Tại khu vực Kupiansk thuộc vùng Kharkov, các đơn vị tấn công của Tập đoàn quân số 6 tiếp tục hạ gục lực lượng đối phương bị mắc kẹt trong vòng vây", Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Kupiansk là một trong những thành phố phòng thủ trọng điểm của lực lượng Ukraine thuộc vùng Kharkov phía đông. Việc giành được Kupiansk sẽ cho phép quân đội Nga tiếp tục tiến về phía tây.

Bộ Quốc phòng Nga đầu tuần này tuyên bố giành được một phần phía đông của Kupiansk.

Quân đội Nga đã tăng cường khép gọng kìm nhằm giành quyền kiểm soát Pokrovsk trong vài tuần qua. Một số đơn vị Nga đã xâm nhập thành phố, nơi các cuộc giao tranh ác liệt đang diễn ra.

Nga muốn kiểm soát toàn bộ vùng Donbass, bao gồm các tỉnh Lugansk và Donetsk. Trong khi đó, Ukraine hiện vẫn nắm giữ khoảng 10% Donbass, một khu vực rộng khoảng 5.000km2 chủ yếu ở phía bắc Donetsk.

Việc giành được Pokrovsk và Kostiantynivka, nơi lực lượng Nga cũng đang cố gắng bao vây, sẽ tạo cho Moscow một bàn đạp để tiến về phía bắc, hướng tới hai thành phố lớn nhất còn lại do Ukraine kiểm soát ở Donetsk, Kramatorsk và Sloviansk.

Pokrovsk sẽ là vùng lãnh thổ quan trọng nhất mà Moscow giành được ở Ukraine kể từ khi Moscow chiếm giữ thành phố đổ nát Avdiivka vào đầu năm 2024.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Donbass hiện là một phần lãnh thổ sáp nhập vào Nga. Mặc dù vậy, Ukraine và hầu hết các quốc gia phương Tây đều bác bỏ việc Moscow sáp nhập vùng lãnh thổ này.