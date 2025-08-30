Nga cảnh báo cứng rắn NATO về kế hoạch đưa quân đến Ukraine

Quyền Đại diện Thường trực của Nga tại Liên hợp quốc Dmitry Polyansky (Ảnh: Tass).

Tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Quyền Đại diện Thường trực của Nga tại Liên hợp quốc Dmitry Polyansky cho biết vào tháng 4/2022 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, nhóm đàm phán Ukraine đã vạch ra các nguyên tắc cơ bản của một thỏa thuận về chấm dứt xung đột và đảm bảo an ninh bền vững, bao gồm việc Kiev từ chối gia nhập NATO hoặc bất kỳ khối quân sự nào khác, đồng thời xác nhận vị thế trung lập và phi hạt nhân của Ukraine.

"Trong bối cảnh này, phía Ukraine đã đề xuất, và phái đoàn của chúng tôi đã đồng ý, xây dựng các biện pháp đảm bảo an ninh, bao gồm tất cả các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, cũng như các quốc gia có thể quan tâm đến việc tham gia nhóm các nước bảo đảm an ninh này. Chúng tôi ủng hộ phương án này, văn bản đã được ký tắt, và chúng tôi đã sẵn sàng ký một thỏa thuận chính thức”, ông Polyansky nói.

“Chúng tôi hiện đã hiểu rõ điều này và sẵn sàng xem xét văn bản này, trái ngược với nhiều phương án khác đã được thảo luận, mà theo cách này hay cách khác, đều quy về việc phần lãnh thổ còn lại do Ukraine kiểm soát sẽ do các nước NATO kiểm soát, cho đến khi các lực lượng quân sự được triển khai tại đó”, nhà ngoại giao Nga nói thêm.

Theo ông Polyansky, việc triển khai lực lượng quân sự của các nước NATO đến vùng lãnh thổ vẫn do Ukraine kiểm soát là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với Nga.

“Điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với Nga, vì nó tiềm ẩn nguy cơ leo thang xung đột không kiểm soát với những hậu quả khó lường", ông Polyansky nhấn mạnh.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 27/8 ca ngợi những nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt xung đột Ukraine là "rất quan trọng", đồng thời cho biết Moscow hy vọng những nỗ lực này sẽ được tiếp tục.

Là một phần của giải pháp hòa bình tiềm năng, các đồng minh châu Âu của Ukraine đang nỗ lực xây dựng một cơ chế đảm bảo an ninh cho Ukraine nhằm bảo vệ Kiev trước nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công quân sự trong tương lai.

Tuy nhiên, ông Peskov cho biết việc triển khai quân đội châu Âu tại Ukraine đồng nghĩa với sự hiện diện của NATO tại đây, điều mà ông cho biết Nga đã muốn ngăn chặn ngay từ đầu. Vì vậy, theo ông Peskov, Nga phản đối các cuộc thảo luận về nỗ lực này của NATO.

"Thực tế, ngay từ đầu, chính sự phát triển cơ sở hạ tầng quân sự của NATO và sự xâm nhập của cơ sở hạ tầng quân sự này vào Ukraine có lẽ là một trong những nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột", ông Peskov nói.

Moscow nhiều lần tuyên bố bất kỳ sự hiện diện quân sự nào của phương Tây tại Ukraine đều không thể chấp nhận được.

"Phương Tây đang tích cực thảo luận về giả thuyết triển khai quân đội nước ngoài trên lãnh thổ Ukraine. Moscow đã khẳng định rõ ràng rằng việc triển khai các lực lượng quân sự nước ngoài tại Ukraine là hoàn toàn không thể. Đã đến lúc chấm dứt những cuộc thảo luận khiêu khích như vậy", Đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế có trụ sở tại Vienna, ông Mikhail Ulyanov, viết trên Telegram ngày 20/8.

Nga cho rằng Moscow nên là một trong những bên bảo đảm an ninh cho Ukraine và muốn khôi phục lại đề xuất đã được hai bên thảo luận vào năm 2022, ngay từ những tuần đầu của cuộc xung đột.

Tuy nhiên, Kiev bác bỏ đề xuất này, cho rằng điều đó sẽ trao cho Moscow quyền phủ quyết hiệu quả đối với bất kỳ sự hỗ trợ quân sự nào từ bên ngoài dành cho Ukraine.

Tổng thống Trump từng tuyên bố Mỹ sẽ không triển khai quân đội trên bộ tại Ukraine như một phần của bất kỳ đảm bảo an ninh nào trong tương lai. Tuy nhiên, ông vẫn để ngỏ khả năng Mỹ tham gia các hoạt động quân sự khác, bao gồm hỗ trợ trên không và tình báo.

Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề xuất rằng lực lượng châu Âu nên tham gia vào các hoạt động gìn giữ hòa bình tương lai tại Ukraine. Ông Macron cho rằng Ukraine phải có một “quân đội mạnh” và Tây Âu “sẽ cần giúp Ukraine với binh sĩ hiện diện trên thực địa”.