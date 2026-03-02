Nga tuyên bố có trữ lượng 31 tỷ tấn dầu, đủ duy trì cho hơn 60 năm

Phó Thủ tướng Nga Aleksandr Novak (Ảnh: RT).

Theo Phó Thủ tướng Nga Aleksandr Novak, số lượng 31 tỷ tấn dầu bao gồm các mỏ đã được xác minh và cả những khối lượng chưa sẵn sàng đưa vào sản xuất. Theo ông, con số này đủ để Nga duy trì hơn 60 năm ở mức khai thác hiện tại.

Ông Novak đưa ra ước tính trong chuyến công tác tại Lãnh thổ Liên bang Sirius, nơi ông trao đổi với sinh viên về ngành công nghiệp dầu mỏ, các xu hướng toàn cầu và vai trò của Nga trong lĩnh vực này.

“Hiện nay, đất nước chúng ta đứng thứ 4 về trữ lượng dầu có thể khai thác, sau Ả rập Xê út, Iran và Iraq. Xét về trữ lượng dầu có thể khai thác mang lại lợi nhuận, chúng ta có đủ cho 62 năm ở mức sản lượng hiện tại”, ông cho biết.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh điều này không có nghĩa Nga sẽ cạn kiệt dầu trong 6 thập kỷ tới, vì mỗi năm vẫn có thêm trữ lượng mới được bổ sung thông qua hoạt động thăm dò và khoan.

Trên toàn cầu, tổng trữ lượng dầu thương mại vào khoảng 176,7 tỷ tấn.

“Mục tiêu chính là bảo đảm đất nước chúng ta có đủ trữ lượng dầu trong 30 đến 50 năm tới. Duy trì sự cân bằng này là yếu tố then chốt. Vì vậy, chúng tôi liên tục khoan và tìm kiếm thêm dầu”, ông Novak kết luận.

Ông Novak cho biết dầu mỏ chiếm 30% cơ cấu năng lượng toàn cầu và dự đoán nhu cầu sẽ tiếp tục ở mức cao trong tương lai gần, chủ yếu nhờ lĩnh vực vận tải và hóa dầu. Trước đó, ông cũng khẳng định ngành dầu mỏ Nga vẫn ổn định bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây và hiện chiếm khoảng 10% sản lượng dầu thô toàn cầu.

Nga đang khai thác khoảng 3.500 mỏ, bao gồm tại Sakhalin, thềm lục địa Bắc Cực và Đông Siberia. Tháng trước, tập đoàn năng lượng Gazprom Neft của Nga thông báo phát hiện một mỏ dầu mới trên bán đảo Yamal, mỏ Kontorovich, với trữ lượng địa chất ước tính khoảng 55 triệu tấn. Đây được xem là phát hiện lớn nhất tại khu vực này trong 3 thập kỷ.

Tại Nga, các mỏ có trữ lượng có thể khai thác từ 30-300 triệu tấn được xếp loại là “mỏ lớn”. Tuy nhiên, đối với phần lớn các quốc gia châu Âu, một mỏ có quy mô như Kontorovich sẽ được coi là khổng lồ. Nhiều nước có tổng trữ lượng nhỏ hơn nhiều so với riêng mỏ này. Ví dụ, mỏ Wolin East mới được phát hiện tại Ba Lan, được xem là phát hiện lớn nhất trong lịch sử nước này và lớn nhất châu Âu trong thập kỷ qua, chỉ có 22 triệu tấn trữ lượng có thể khai thác, chưa bằng một nửa so với Kontorovich.