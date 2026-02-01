Các công ty dầu mỏ Mỹ đến Venezuela, tiếp cận nguồn tài nguyên khổng lồ

Một tàu dầu ngoài khơi Venezuela (Ảnh: Reuters).

Phát biểu trong cuộc họp nội các hôm 30/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính quyền của ông đang “hợp tác rất tốt” với Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez và các lãnh đạo nước này.

“Chúng tôi đang làm việc về dầu mỏ. Chúng tôi đang có các công ty dầu mỏ lớn đến Venezuela, thăm dò và lựa chọn địa điểm”, ông Trump tuyên bố.

Những tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra cùng thời điểm Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ ban hành giấy phép chung cho phép các công ty “khai thác, xuất khẩu, tái xuất khẩu, bán, bán lại, cung cấp, lưu trữ, tiếp thị, mua, giao hàng hoặc vận chuyển dầu có nguồn gốc từ Venezuela, bao gồm cả việc tinh chế loại dầu đó” theo một số điều kiện nhất định.

Trong khi đó, Tổng thống lâm thời Rodriguez cũng ký dự luật cải cách Luật Dầu khí hữu cơ nhằm khuyến khích đầu tư tư nhân và nước ngoài vào ngành năng lượng đang suy yếu của Venezuela. Trước đó cùng ngày, bà Rodriguez đã có cuộc điện đàm với ông Trump.

Sau chiến dịch đột kích gây chấn động vào tháng trước, hai bên đã đạt được thỏa thuận xuất khẩu tới 2 tỷ USD dầu thô của Venezuela sang Mỹ. Doanh thu từ đợt bán dầu dầu tiên theo thỏa thuận ước tính khoảng 500 triệu USD và đang được giữ trong các tài khoản ngân hàng do chính phủ Mỹ kiểm soát.

Venezuela, quốc gia sở hữu trữ lượng dầu mỏ đã được cho là lớn nhất thế giới với khoảng 303 tỷ thùng, đã quốc hữu hóa tài sản của các công ty Mỹ vào những năm 2000 dưới thời Tổng thống Hugo Chavez. Washington đã đáp trả bằng cách áp đặt các lệnh trừng phạt nặng nề đối với ngành công nghiệp dầu mỏ của Venezuela.

Tổng thống Trump gần đây đã kêu gọi các công ty năng lượng Mỹ đầu tư vào việc hồi sinh ngành năng lượng tại Venezuela. Ông chủ Nhà Trắng yêu cầu “tiếp cận hoàn toàn” nguồn dầu mỏ của Venezuela.

Tuy nhiên, Giám đốc điều hành của tập đoàn dầu khí Exxon, Darren Woods, đã bác bỏ ý tưởng này, nói rằng Venezuela “không thể đầu tư được”, do “các cấu trúc và khuôn khổ thương mại hiện có” tại nước này. Ông nói thêm rằng “các biện pháp bảo vệ đầu tư bền vững” là điều kiện tiên quyết cho bất kỳ sự đầu tư lâu dài nào vào Venezuela.

Ngày 30/1, bà Laura Dogu, đặc phái viên hàng đầu của Mỹ về Venezuela, đã đến Caracas khi hai nước dần nối lại quan hệ song phương sau khoảng thời gian căng thẳng. Bà Dogu xác nhận “sẵn sàng làm việc” với phía Venezuela.

Ngoại trưởng Venezuela Yván Gil cho biết chuyến thăm của Đặc phái viên Mỹ nhằm mục đích "thiết lập lộ trình về các vấn đề cùng quan tâm" và "giải quyết những khác biệt hiện có thông qua đối thoại ngoại giao và trên cơ sở hiểu biết lẫn nhau và luật pháp quốc tế”.

Nga, cùng với nhiều quốc gia thuộc khối BRICS và các nước đang phát triển khác, đã mạnh mẽ lên án vụ Mỹ đột kích vào thủ đô Caracas và bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cùng vợ ông.

Sau khi bắt giữ ông Maduro, Mỹ đã đưa nhà lãnh đạo Venezuela đến New York để hầu tòa với cáo buộc về ma túy và vũ khí. Tuy nhiên, ông Maduro đã bác bỏ cáo buộc này.

Trong một động thái nhằm cải thiện quan hệ song phương, Mỹ đã đồng ý dỡ bỏ phong tỏa các tài sản của Venezuela đang bị giữ ở nước ngoài. Các quỹ này sẽ được phân bổ cho chăm sóc y tế và mua sắm năng lượng.

Tổng thống Trump cũng ra lệnh ngay lập tức mở lại không phận thương mại ở Venezuela. Đối với các công ty dầu mỏ Mỹ, việc mở cửa này cũng là một cơ hội để tiếp cận nguồn dự trữ dầu khí khổng lồ của Venezuela.