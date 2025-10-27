Nga tuyên bố các đơn vị Ukraine mắc kẹt trong vòng vây "đang bị xoá sổ"

Binh sĩ Ukraine ở khu vực tiền tuyến (Ảnh: AFP).

Lực lượng vũ trang Nga đang tiếp tục các chiến dịch nhằm xoá sổ các binh sĩ quân đội Ukraine mắc kẹt trong hai khu vực bị bao vây trên tiền tuyến", Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 27/10.

Bộ này báo cáo rằng, lực lượng Kiev gần Kupyansk đã 3 lần nỗ lực phản công nhằm phá vỡ vòng vây của Nga nhưng bất thành. Vụ việc khiến Ukraine mất 50 binh sĩ và 6 vũ khí trang bị hạng nặng.

Tại một khu vực khác gần Krasnoarmeysk (còn gọi là Pokrovsk), 60 binh sĩ Ukraine khác được cho là đã thiệt mạng, trong khi 2 xe bọc thép và 3 xe quân sự bị phá hủy.

Tại một cuộc họp quân sự cấp cao hôm 26/10, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov đã báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin rằng khoảng 5.000 binh sĩ Ukraine đang bị bao vây gần Kupyansk và 5.500 binh sĩ khác gần Pokrovsk.

Tướng Gerasimov trước đó nói rằng Cụm tác chiến phương Tây của Nga đã bao vây thành phố Kupyansk và kiểm soát 70% diện tích thành phố Vovchansk thuộc tỉnh Kharkov.

Ở mặt trận Donetsk, Tướng Gerasimov cho hay lực lượng Moscow đang bao vây hàng chục tiểu đoàn Ukraine tại thành phố Pokrovsk và khu đô thị Mirnograd (Dimitrov) gần đó.

Tổng thống Putin đã yêu cầu quân đội Nga hạn chế thương vong và đảm bảo an toàn cho dân thường còn ở lại các khu vực nói trên, cũng như tìm cách kêu gọi binh sĩ Ukraine trong vòng vây hạ vũ khí đầu hàng.

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bác bỏ những tuyên bố của Nga, gọi đó là "tin giả dành cho Mỹ". Kiev khẳng định quân đội của họ vẫn có khả năng chiến đấu và những bước tiến của Nga không gây ra mối đe dọa cho một bước đột phá chiến lược.

Ông Zelensky đã nhiều lần bác bỏ các báo cáo về những thất bại lớn của Ukraine, đồng thời kêu gọi các nước phương Tây cung cấp thêm tài chính và vũ khí.