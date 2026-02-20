Quân đội Nga tham chiến ở Ukraine (Ảnh minh họa: EPA-EFE).

Cuộc tấn công mùa đông của Nga đang phải trả giá bằng thương vong nhưng chỉ giành được những thắng lợi nhỏ trên bộ, tuy nhiên, các tướng lĩnh của Tổng thống Vladimir Putin vẫn đang lên kế hoạch gây sức ép với Ukraine.

Chiến thuật và tình hình chiến trường

Kể từ đầu năm 2024, các đơn vị Ukraine ngày càng chuyển sang sử dụng bầy đàn UAV trong phòng thủ, gây thương vong đáng kể, thậm chí trong vòng một năm qua, họ đã buộc lực lượng Moscow phải từ bỏ gần như toàn bộ việc sử dụng xe tăng, thiết giáp bởi vì những phương tiện này rất dễ bị tấn công bằng UAV.

Chiến thuật đột kích của Nga, lần đầu tiên được sử dụng vào đầu năm 2025 - xâm nhập bằng các nhóm nhỏ binh lính khó phát hiện - đã giúp lực lượng Moscow tiếp tục đạt được một số bước tiến khiêm tốn, từng bước một với cái giá là thương vong và đôi khi rất nặng nề.

DeepState hôm 9/2 đưa tin, các nhóm bộ binh Nga vẫn đang tiến sâu vào khu vực Pokrovsk, lợi dụng thời tiết lạnh giá làm giảm dung lượng pin và thời gian bay của UAV để phát động một đợt xâm nhập mới ở phía bắc thành phố Pokrovsk và khu đô thị Mirnograd lân cận.

Một đoàn xe bọc thép tăng viện của Nga đã bị xóa sổ, với hơn 300 binh sĩ thiệt mạng hoặc bị thương, theo báo cáo.

Kyiv Post không thể xác nhận những tuyên bố về thương vong này.

Quân đội Nga hoạt động ở các khu vực Pokrovsk - Mirnograd và những nơi khác trên mặt trận vùng Donetsk đang tránh các cuộc tấn công trực tiếp vào các vị trí phòng thủ của Ukraine.

Thay vào đó, họ thích phục kích dọc theo các con đường được các đơn vị Kiev sử dụng cho việc tiếp tế và đánh chặn các phương tiện mặt đất không người lái (UGV) đang vận chuyển người và vật tư đến và đi từ các vị trí tiền tuyến, theo một báo cáo từ RBC-Ukraine ngày 5/2 về chiến thuật tấn công của Nga.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Donbass ngày 9/2. Moscow kiểm soát vùng màu nâu, các khu vực màu vàng là nơi họ mới giành được, tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ (Ảnh: Ukrdailyupdate).

Kế hoạch tấn công và mục tiêu của Nga

Ông Roman Pohorily, đồng sáng lập nhóm nghiên cứu quân sự Deep State có liên hệ mật thiết với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR), nhận định tại một hội nghị an ninh ở Kiev hôm 9/2, Moscow đang tích lũy lực lượng dự bị chiến lược, sẵn sàng tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn vào cuối mùa xuân ở các khu vực miền Đông và sau đó là miền Nam Ukraine.

Trục chính của cuộc tấn công là hướng tới các thành phố lớn Sloviansk - Kramatorsk thuộc vùng Donetsk, với mục tiêu then chốt là đưa hầu hết các đơn vị mặt đất của quân đội Ukraine (AFU) vào trận chiến tổng lực nhằm loại bỏ chúng.

Một cuộc tấn công hỗ trợ dự kiến ​​sẽ được phát động vào đầu mùa hè, nhắm vào các vùng lãnh thổ miền Nam Ukraine, hướng tới các thành phố lớn Zaporizhia và Orekhov, với mục tiêu làm phân tán lực lượng Kiev khỏi khu vực chiến sự chính ở miền Đông.

Tổng quân số Nga tập trung có thể lên tới hơn 100.000 binh sĩ, theo người dẫn chương trình DeepState, Ruslan Mykula.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ trong một phân tích hôm 9/2 đã đưa ra dự đoán tương tự, báo cáo rằng Bộ chỉ huy quân sự Nga dự định triển khai lực lượng dự bị chiến lược mới thành lập từ giữa năm 2025, để phát động một cuộc tấn công lớn vào mùa xuân ở miền Đông Ukraine.

Theo ISW, kế hoạch đang diễn ra của Nga đã được xác nhận dựa trên các chuyển động quân đội cũng như mô hình tuyển quân có thể quan sát được.

Tuy nhiên, phân tích của ISW cũng chỉ ra ý định của Điện Kremlin nhằm gây sức ép với Ukraine trong một cuộc tấn công quyết định thắng thua là không thực tế do sức mạnh của mạng lưới phòng thủ dựa trên UAV của Ukraine và số lượng tuyển quân giảm sút ở Nga.

Khả năng phòng thủ của Ukraine

Một phân tích của DeepState về khả năng đạt được mục tiêu trong cuộc tấn công của Moscow khẳng định, hiệu suất chiến đấu của Ukraine đã chứng minh lực lượng Kiev đủ sức chặn đứng quân đội Nga.

DeepState cũng kêu gọi các đồng minh phương Tây của Kiev cần nhận thức rõ giữa khả năng chiến đấu của Nga được "quảng cáo" trên các phương tiện truyền thông với khả năng thực sự của lực lượng Moscow trên chiến trường Ukraine.

Khi được hỏi liệu hệ thống phòng thủ của Ukraine có thể chống lại một cuộc tấn công quy mô lớn hơn vào mùa xuân - hè hay không, Tướng David Petraeus, cựu Tổng tư lệnh các lực lượng đồng minh tại Afghanistan, đồng thời cũng là cựu Giám đốc CIA, nói: “Họ sẽ chặn được quân đội Nga. Họ sẽ giữ vững phòng tuyến. Người dân Ukraine đứng sau họ”.

Nhà báo quân sự Ukraine Andriy Tsaplienko, ngày 8/2 trên Telegram bình luận: “Nga đang tập trung lực lượng, chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn mới ở miền Nam cũng như miền Đông Ukraine vào mùa hè… (và) đang chuẩn bị leo thang, chứ không phải bằng biện pháp ngoại giao… Họ sẽ bị chặn lại”.

Đánh giá về năng lực của Nga

Kyryll Sazonov, một sĩ quan và người viết blog thuộc Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới số 41 AFU, xác nhận những dự đoán về một cuộc tấn công lớn của Nga là đáng tin cậy.

“Đúng vậy, Nga không chuẩn bị ký hiệp ước hòa bình, chúng ta thấy những động thái gia tăng áp lực, kể cả trên tiền tuyến…”, Sazonov nói trong một bài phân tích được đăng tải trên kênh Telegram cá nhân của ông.

“Vấn đề là năng lực… hiện tại, Nga không có vài trăm nghìn binh sĩ với xe bọc thép ở hậu phương có thể được tung vào cuộc chiến chống lại Ukraine khi thời cơ đến. Những người có thể được tung vào cuộc chiến đã được tung vào rồi", sĩ quan Ukraine nhận định.

"Các đơn vị xung kích (Nga) đang được tuyển mộ một cách vội vã. Được tuyển mộ, huấn luyện sơ sài (hoặc không)”, ông Sazonov tiếp tục và nói thêm, “rõ ràng là với thời tiết ấm lên, họ sẽ tung ra tất cả những gì mới mẻ mà họ có trong kho dự trữ… (Nhưng) chúng ta sẽ thấy kết quả tương tự. Điều này đã quá quen thuộc rồi".

“Chúng ta sẽ thấy những tiến bộ tối thiểu với tổn thất tối đa. Đây là cách chúng ta chống lại họ kể từ năm 2022. Và nền kinh tế của họ thực sự đang sụp đổ. Hiện tại là một cuộc khủng hoảng. Và đến mùa hè, nó sẽ xuống dốc nhanh chóng”, ông Sazonov dự đoán.