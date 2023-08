Nga tập kích nơi Ukraine tổ chức sự kiện kín về UAV

Nhân viên cứu hộ tại hiện trường vụ tập kích tên lửa của Nga tại Chernihiv, Ukraine vào ngày 19/8 (Ảnh: Reuters).

Cuộc tập kích ngày 19/8 đã rơi vào một trường đại học và rạp hát, địa điểm diễn ra sự kiện liên quan đến các nhà sản xuất máy bay không người lái (UAV), CNN đưa tin.

"Một tên lửa của Nga đã bắn trúng ngay trung tâm thành phố, tại Chernihiv của chúng tôi. Một quảng trường, trường đại học bách khoa, một nhà hát", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói.

Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Klymenko kêu gọi mở cuộc điều tra về sự kiện UAV diễn ra trong nhà hát khi cuộc tấn công diễn ra.

Pravda dẫn lời người đồng tổ chức sự kiện, bà Maria Berlinska, cho biết hoạt động này đã được chính quyền quân quản địa phương phê duyệt và địa điểm do phía chính quyền cung cấp. Địa điểm sự kiện cũng chỉ được tiết lộ vài tiếng trước thời điểm bắt đầu vì lý do an ninh.

Bà Berlinska mô tả đây là "cuộc họp kín của các kỹ sư, quân nhân và tình nguyện viên về công nghệ quân sự cho tiền tuyến".

Trong khi đó, RIA Novosti dẫn nguồn tin giấu tên xác nhận quân đội Nga tấn công "sự kiện tề tựu các chuyên gia quân sự về UAV tác chiến của Lực lượng vũ trang Ukraine, được ngụy trang thành lễ hội Liuti Ptashky (Angry Birds)" ở Chernihiv.

Báo Nga đưa tin sự kiện này được ngụy trang thành "lễ hội UAV" và ban tổ chức đề nghị người tham gia không mặc quân phục. Đồng thời, người có mặt bị cấm mang vũ khí đến sự kiện.

Ban tổ chức cũng nhấn mạnh số người tham dự có hạn và sự kiện có chứa thông tin nhạy cảm đối với năng lực phòng thủ của Ukraine.

Trước khi xung đột bùng nổ, Chernihiv là thành phố có 300.000 dân, nơi đây bị lực lượng Nga bao vây vào tháng 3/2022. Sau khi cuộc bao vây kết thúc, thị trưởng thành phố mô tả Chernihiv đã bị phá hủy khoảng 70%.