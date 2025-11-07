Nga nói phòng tuyến ở Zaporizhia suy yếu, Ukraine rút quân hàng loạt

Lính Ukraine chiến đấu ở Zaporizhia (Ảnh: Getty).

Hãng thông tấn TASS (Nga) dẫn nguồn tin từ cơ quan thực thi pháp luật Nga cho biết các binh sĩ thuộc Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 110 của quân đội Ukraine đang phải rút lui hàng loạt khỏi khu vực Uspenovka ở vùng Zaporizhia dưới áp lực của lực lượng Nga đang tiến công.

"Tại Uspenovka, nơi các đơn vị của Cụm chiến đấu phía Đông đang tiến quân, binh sĩ của Lữ đoàn Cơ giới số 110 đang bỏ lại vị trí và rút lui với số lượng lớn. Đó là dấu hiệu cho thấy tinh thần chiến đấu của họ đang xuống thấp", nguồn tin cho biết.

Nguồn tin nói thêm rằng "đây là một bước lùi nghiêm trọng đối với bộ chỉ huy Ukraine, vì Uspenovka đóng vai trò là một cứ điểm phòng thủ quan trọng đối với lực lượng của họ".

Trong khi đó, một quan chức an ninh Nga nói với TASS rằng hệ thống phòng thủ của Ukraine tại Uspenovka, gần Gulyaipole, đã sụp đổ hoàn toàn.

Đoạn video do TASS thu thập được cho thấy các chiến binh thuộc Trung đoàn Xe tăng Cận vệ 218, Sư đoàn 127, thuộc Quân đoàn 5, Cụm chiến đấu phía Đông, đã tiến quân đến sông Yanchur trước khi vượt sông. Sau đó, họ đi qua Uspenovka dưới sự yểm trợ của máy bay không người lái trên đường đến vùng ngoại ô phía tây nam.

"Chúng tôi có thể thấy hệ thống phòng thủ của đối phương tại khu vực rộng lớn này đã sụp đổ như thế nào. Hệ thống phòng thủ của đối phương đã sụp đổ hoàn toàn", quan chức Nga cho biết thêm.

Hiện Ukraine chưa lên tiếng về thông tin trên do Nga công bố.

Năm 2022, Nga sáp nhập từ Ukraine các vùng Kherson, Zaporizhia, Lugansk, Donetsk sau các cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi. Đến nay, Nga vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn 4 vùng, trong khi Ukraine và phương Tây cũng không công nhận quyền kiểm soát của Moscow đối với các khu vực này.

Bản đồ Ukraine (Ảnh: BBC).

Trong khi đó, tại Kupyansk, thành phố chiến lược về giao thông, kết nối đường sắt và đường bộ ở đông bắc Ukraine, chỉ huy đơn vị tấn công thuộc Trung đoàn Súng trường Cơ giới 121, biệt danh Lavrik, nói với TASS rằng quân đội Nga đang dần giành được quyền kiểm soát Kupyansk khỏi lực lượng Ukraine.

"Chúng tôi đang tiến từng bước, nhưng chắc chắn, để giành được thành phố khỏi quân đội Ukraine, hoàn toàn theo đúng các nhiệm vụ được giao", chỉ huy Nga nói trong một video do Bộ Quốc phòng Nga công bố.

“Tôi tin chắc rằng thành phố sẽ bị kiểm soát hoàn toàn trong tuần tới. Chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ”, chỉ huy Nga nói thêm.

Kupyansk nằm trong tuyến phòng thủ chủ chốt của Ukraine tại tỉnh Kharkov.

Kupyansk đóng vai trò là một trung tâm hậu cần quan trọng, nơi giao nhau của nhiều tuyến đường sắt và đường cao tốc - bao gồm các ga đường sắt Kupyansk-Uzlovaya và Kupyansk-Sortirovochny, cũng như các tuyến đường cao tốc T-2109 và R-07.

Các tuyến đường này cung cấp nhu yếu phẩm cho các đơn vị quân đội Ukraine đóng trên bờ đông sông Oskol. Việc kiểm soát Kupyansk sẽ cho phép tiến sâu hơn vào khu vực Kharkov, đặc biệt là về phía Izyum và Chuguyev, đồng thời mở ra một tuyến đường trực tiếp đến Volchansk từ phía nam.

Nga từng kiểm soát Kupyansk ở giai đoạn đầu xung đột, song bị Ukraine đã giành lại sau một cuộc phản công chớp nhoáng cuối năm 2022.

Tại mặt trận miền Đông Ukraine, Moscow tuyên bố bao vây hàng nghìn binh sĩ Ukraine ở thành phố Pokrovsk, song Kiev đã bác bỏ.