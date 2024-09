Nga tăng tốc giành thêm lãnh thổ Donbass, đe dọa phòng tuyến Ukraine

Lính Ukraine ở Donetsk (Ảnh: Reuters).

Bộ Quốc phòng Nga ngày 29/9 tuyên bố lực lượng Nga đã giành thêm một khu định cư khác ở Donbass. Khu định cư Makeevka ở Cộng hòa Nhân dân Lugansk (tự xưng), miền Đông Ukraine đã bị nhóm tác chiến chiến thuật phía Tây kiểm soát.

Makiivka, cách thành phố Kupiansk khoảng 60km về phía đông nam, là một mặt trận quan trọng trong cuộc chiến ở Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, tại khu vực này và những khu vực khác mà nhóm tác chiến phía Tây đang hoạt động, quân đội Ukraine đã mất tới 450 quân trong 24 giờ.

Lực lượng Nga cũng đã phá hủy nhiều thiết bị quân sự tại chiến trường này, bao gồm một pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất, một lựu pháo M198 do Mỹ sản xuất và một lựu pháo FH-70 do Anh sản xuất.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận tổng số thương vong của Ukraine do 5 nhóm tác chiến chiến thuật của Nga gây ra trong 24 giờ đã lên tới hơn 1.500 người trên toàn bộ chiến tuyến.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết, lực lượng không quân, máy bay không người lái, tên lửa và pháo binh của Moscow đã phá hủy hai "cơ sở hạ tầng dầu mỏ" và một trung tâm tình báo kỹ thuật vô tuyến, cùng nhiều mục tiêu khác của Ukraine.

Hai hướng tiến công ở biên giới Nga - Ukraine (Ảnh: France 24).

Trong nhiều tháng qua, lực lượng Nga đã liên tục tiến quân khắp vùng Donbass, kiểm soát hàng loạt khu vực. Trong khi Ukraine đang phải vật lộn để ngăn chặn đợt tấn công, quân đội Nga tiếp tục tiến gần hơn đến thành phố Pokrovsk, một trung tâm hậu cần quan trọng của lực lượng Kiev.

Các cuộc giao tranh của Nga và Ukraine ở miền Đông Ukraine đang nổ ra khốc liệt ở khu vực gần thị trấn Vuhledar. Thị trấn tiền tuyến này nằm cách khu vực Nga kiểm soát ở Donetsk khoảng 50km về phía tây nam và cách biên giới hành chính với tỉnh Zaporizhia khoảng 40km về phía đông.

Trong những ngày gần đây, quân đội Nga đã tăng cường đáng kể các cuộc tấn công vào Vuhledar và đạt được bước tiến nhất định. Thị trấn này hiện là tâm điểm của cuộc tấn công kéo dài nhiều tháng của Nga.

Nằm cách Pokrovsk, nút giao chiến lược ở Donetsk và trung tâm hậu cần huyết mạch ở miền Đông Ukraine, 50km về phía nam, Vuhledar thường được gọi là "pháo đài" vùng Donbass.

Việc mất Vuhledar sẽ gây ra mối đe dọa cho sườn phía nam của Pokrovsk, một thành phố khác mà Ukraine đang phải vật lộn để giữ vững trong bối cảnh diễn ra các cuộc tấn công liên tục của Nga.

Ông Sergei Shoigu, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nga và hiện là người đứng đầu Hội đồng An ninh Nga, đầu tháng này tuyên bố lực lượng Nga đang tăng cường tốc độ tấn công ở Donbass, trong bối cảnh Ukraine mở chiến dịch đột kích vào tỉnh biên giới Kursk của Nga.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận lực lượng Moscow đã kiểm soát thêm hàng loạt ngôi làng ở miền Đông Ukraine trong tháng 8 và tháng 9. Dữ liệu nguồn mở và báo cáo chiến trường cho thấy, trong tháng 8, lực lượng Nga ở Donbass đã tiến công với tốc độ nhanh nhất trong khoảng hai năm qua.

Theo Reuters, lực lượng Nga, kiểm soát khoảng 1/5 lãnh thổ Ukraine kể từ khi mở chiến dịch quân sự hồi tháng 2/2022, đang tiến vào miền Đông Ukraine trong nỗ lực kiểm soát toàn bộ vùng Donbass. Với tốc độ tiến công nhanh chóng, Nga hiện kiểm soát khoảng 80% Donbass.