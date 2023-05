Nga siết chặt an ninh trước lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng

Các phương tiện quân sự của Nga tham gia tổng duyệt cho lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng hôm 9/5 (Ảnh: Reuters).

Ngày 9/5, Nga sẽ tiến hành lễ duyệt binh kỷ niệm 78 năm ngày Liên Xô giành chiến thắng trong Chiến tranh Thế giới thứ 2. Sự kiện này sẽ có sự tham gia của Tổng thống Vladimir Putin cùng đông đảo các quan chức cấp cao của Nga cũng như quan khách quốc tế.

Tuy nhiên, bối cảnh an ninh tại thủ đô Moscow sau sự cố 2 máy bay không người lái (UAV) lao vào Điện Kremlin và phát nổ hôm 3/5 đã khiến nhà chức trách Nga phải nỗ lực hết sức để tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn cho lễ duyệt binh sắp tới.

Theo Defense Express, các trận địa phòng không đã được gia cố tại thủ đô Moscow cùng khu vực miền Trung nước Nga. Nhiều tổ hợp tên lửa phòng không S-400, Pantsir-S1 cùng pháo phòng không AA đã được điều động tới các khu vực này.

Cảnh sát Nga chặn một cây cầu tại thủ đô Moscow để chuẩn bị cho lễ duyệt binh (Ảnh: Reuters).

Ngoài ra, một số nguồn tin còn khẳng định tín hiệu định vị vệ tinh GPS tại thủ đô Moscow đã bị gây nhiễu trong những ngày gần đây. Đây được xem là bước đề phòng của Nga trong trường hợp các UAV cảm tử có thể tấn công khu vực diễn ra lễ diễu binh trong ngày 9/5.

Trước đó, vào đêm 3/5, Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin đã ra lệnh cấm toàn bộ máy bay không người lái, ngoại trừ những phương tiện được chính quyền cấp phép, hoạt động trên không phận thủ đô.

"Quyết định này được đưa ra nhằm ngăn chặn các UAV bất hợp pháp, những phương tiện bay có thể ảnh hưởng đến an toàn cũng như công việc của lực lượng hành pháp thủ đô", Thị trưởng Sobyanin giải thích.

Vào chiều và tối 4/5 theo giờ địa phương, nhiều binh sĩ cùng các trang thiết bị quân sự hiện đại bậc nhất của quân đội Nga đã được tập trung về khu vực Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow nhằm tiến hành tổng duyệt cho lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, tham dự lễ duyệt binh năm nay sẽ có hơn 10.000 binh sĩ tới từ tất cả các quân binh chủng của quân đội Nga. Cùng với đó, khoảng 125 phương tiện chiến đấu, trong đó có cả các hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa uy lực nhất của Moscow, cũng sẽ tham gia duyệt binh.

Bên cạnh lễ duyệt binh chính ở Moscow, các lễ duyệt binh với quy mô nhỏ hơn cũng sẽ diễn ra ở nhiều thành phố khác của Nga từ Vladivostok đến Kaliningrad. Tuy nhiên, do tình hình chiến sự tại Ukraine đang diễn biến căng thẳng, ít nhất 20 thành phố tại Nga đã quyết định hủy bỏ lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5 vì lý do an ninh.