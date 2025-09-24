Nga sẽ triển khai vaccine ung thư ngay trong năm nay (Ảnh minh họa: Deccan Herald).

Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Alexander Gintsburg, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh Gamaleya, ngày 23/9 cho biết Nga sẽ triển khai vaccine điều trị ung thư ngay trong mùa thu này.

Theo đó, các bệnh nhân ung thư tại Nga sẽ bắt đầu được điều trị bằng vaccine phát triển trong nước trong vài tháng tới.

Vaccine mới là liệu pháp cá nhân hóa, sử dụng thông tin di truyền của bệnh nhân để nhắm tới khối u ác tính. Được phát triển với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo, công nghệ mRNA cho phép điều chỉnh vaccine phù hợp với hồ sơ ung thư của từng người, hứa hẹn mang lại hiệu quả cao và mục tiêu điều trị chính xác hơn.

“Chúng tôi đã nộp toàn bộ hồ sơ lên Bộ Y tế từ một thời gian trước và hy vọng Viện Herzen, Trung tâm Blokhin cùng viện chúng tôi sẽ sớm được phê duyệt để bắt đầu sản xuất các loại vaccine cá nhân hóa đầu tiên chống lại u hắc tố ác tính”, ông Gintsburg cho biết tại một buổi tọa đàm.

Ông nói thêm, các nhóm bệnh nhân đã được thành lập, dữ liệu di truyền đã được phân tích và các nhà nghiên cứu sẵn sàng bắt đầu điều trị “trong vòng một tháng hoặc một tháng rưỡi tới”.

Đầu tháng này, bà Veronika Skvortsova, Giám đốc Cơ quan Y sinh Liên bang Nga, khẳng định vaccine ung thư mới cho thấy hiệu quả cao trong giai đoạn tiền lâm sàng và đã sẵn sàng cho ứng dụng lâm sàng.

Ông Gintsburg gần đây tiết lộ những người đầu tiên được tiêm vaccine mRNA cá nhân hóa sẽ là 60 bệnh nhân u hắc tố, được chia đều cho Viện Nghiên cứu Ung thư Herzen Moscow và Trung tâm Nghiên cứu Y khoa Quốc gia Ung thư Blokhin.

Viện Gamaleya được quốc tế biết đến nhờ phát triển Sputnik V, vaccine Covid-19 của Nga. Các nhà khoa học tại viện cũng đang nghiên cứu vaccine HIV dựa trên công nghệ mRNA tương tự được ứng dụng trong liệu pháp ung thư mới.