Nga sẵn sàng triển khai tên lửa hạt nhân Burevestnik ở Belarus

Một vụ thử tên lửa của Nga (Ảnh: TWZ).

Ông Alexei Polishchuk, quan chức thuộc Bộ Ngoại giao Nga, ngày 13/11 cho biết, Moscow sẵn sàng triển khai tên lửa Burevestnik ở Belarus.

“Cho đến nay, Minsk chưa đưa ra bất kỳ yêu cầu nào như vậy, nhưng nếu tình hình thay đổi, các chuyên gia quân sự sẽ xem xét kỹ lưỡng yêu cầu, có tính đến những đặc tính chiến thuật và kỹ thuật độc nhất của loại vũ khí này. Quyết định cuối cùng sẽ do ban lãnh đạo quân sự - chính trị của 2 nước đưa ra trong tinh thần đồng minh”, nhà ngoại giao Alexei Polishchuk nói.

Theo ông, Belarus đang được “lá chắn hạt nhân của Nga” bảo vệ một cách đáng tin cậy, và khuôn khổ pháp lý mới của Nhà nước Liên minh Nga -Belarus cho phép triển khai “mọi loại vũ khí tiên tiến nhất” trên lãnh thổ Belarus. Hai nước đã tăng cường năng lực phòng thủ chung do tình hình quân sự - chính trị căng thẳng ở biên giới phía tây.

Cuối năm ngoái, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã đề nghị Moscow triển khai 10 hệ thống tên lửa Oreshnik tại Belarus. Oreshnik là tên lửa siêu vượt âm tầm trung thế hệ mới. Tên lửa có tốc độ gấp 10 lần âm thanh, khiến nó gần như không thể đánh chặn.

Hệ thống tên lửa Oreshnik sẽ được triển khai tới Belarus trước cuối năm nay, bên cạnh các loại vũ khí hạt nhân phi chiến lược mà Nga đã bố trí tại đây.

Trước đó, hôm 26/10, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga đã hoàn tất giai đoạn thử nghiệm cuối cùng đối với tên lửa hành trình hạt nhân Burevestnik. Ông gọi đây là vũ khí “độc nhất vô nhị”, “bất khả chiến bại”, trước các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại và tương lai, với tầm bắn gần như không giới hạn cùng quỹ đạo bay khó đoán.

Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov cho biết tên lửa đã bay được 14.000km trong khoảng 15 giờ liên tục trong một lần thử nghiệm vào tháng 10. Ông khẳng định, tên lửa Burevestnik thể hiện khả năng hoạt động vượt trội so với các loại tên lửa hành trình hiện nay.

Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), dẫn nguồn từ một tạp chí quân sự chuyên ngành của Nga năm 2021, nhận định tên lửa Burevestnik có tầm bắn lý thuyết lên tới 20.000km, cho phép triển khai từ bất kỳ vị trí nào trên lãnh thổ Nga.

Mặc dù Burevestnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và sử dụng lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ, song Điện Kremlin khẳng định đây không phải là hoạt động thử hạt nhân.

Tổng thống Putin nhấn mạnh, công nghệ của Burevestnik có thể được ứng dụng trong nền kinh tế quốc gia, bao gồm cung cấp năng lượng cho Bắc Cực và chương trình Mặt Trăng của Nga.