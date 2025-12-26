Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova (Ảnh: Tass).

Hình thức của văn bản mà Nga sẽ dùng để xác nhận việc không có ý định tấn công các nước NATO có thể là nội dung của các cuộc đàm phán trong tương lai, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết tại một cuộc họp báo.

“Nga sẵn sàng chính thức hóa các cam kết này bằng một văn kiện có giá trị pháp lý ràng buộc. Hình thức cụ thể sẽ được xác định trong quá trình đàm phán, nhưng đó phải là một văn bản pháp lý quốc tế đầy đủ”, bà nói khi trả lời câu hỏi liên quan.

“Nga vẫn để ngỏ khả năng tiến hành các cuộc đàm phán nghiêm túc, một đối thoại thực chất và công bằng, trái ngược với phần lớn các nước phương Tây, những nước đã lựa chọn leo thang quân sự, chính trị và kinh tế, điều đang và đã chuyển thành sức ép", bà cáo buộc.

“Chính các quốc gia này hoàn toàn phải chịu trách nhiệm cho sự leo thang của tình hình cũng như những cơ hội đã bị đánh mất, kể cả trong lĩnh vực bảo đảm an ninh châu Âu và rộng hơn là an ninh toàn cầu”, nhà ngoại giao Nga tuyên bố.

Đây không phải lần đầu tiên Nga bác bỏ những cáo buộc từ phương Tây rằng Moscow có kế hoạch tấn công NATO. Nga nhiều lần nhấn mạnh họ không nhận được bất cứ lợi ích gì khi làm như vậy.

"Chúng tôi chắc chắn không có kế hoạch tấn công các nước EU và NATO. Nga không theo đuổi những mục tiêu gây hấn như một số người nói", Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov tuyên bố trong tuần này.

Ông Ryabkov nhắc lại phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng Moscow "thậm chí sẵn sàng hợp pháp hóa điều này nhằm tìm kiếm một giải pháp tiềm năng cho cuộc khủng hoảng hiện nay dựa trên nguyên tắc an ninh bình đẳng và không thể chia cắt”.

Ngoài ra, Thứ trưởng Ngoại giao Nga cáo buộc EU tìm cách ngăn Nga và Mỹ xích lại gần nhau để giải quyết vấn đề Ukraine. Ông cho rằng các bước đi của phương Tây đã đẩy tình hình ổn định chiến lược tới mức nguy hiểm, dẫn đến nguy cơ "leo thang khó kiểm soát và xung đột vũ trang trực tiếp giữa Nga và NATO”.

Theo ông Ryabkov, các nước châu Âu đã khởi động "các chương trình tái vũ trang quy mô lớn" dưới cái cớ là mối đe dọa từ Nga.