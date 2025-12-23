Nga đáp trả cáo buộc lên kế hoạch tấn công NATO

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov (Ảnh: Tass).

"Chúng tôi chắc chắn không có kế hoạch tấn công các nước EU và NATO. Nga không theo đuổi những mục tiêu gây hấn như một số người nói", Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov nhấn mạnh tại cuộc tranh luận của Câu lạc bộ Thảo luận Quốc tế Valdai với chủ đề "(Ổn định) Chiến lược 2025: Một năm về An ninh Quốc tế” hôm 22/12.

Ông Ryabkov nhắc lại tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng Moscow "thậm chí sẵn sàng hợp pháp hóa điều này nhằm tìm kiếm một giải pháp tiềm năng cho cuộc khủng hoảng hiện nay dựa trên nguyên tắc an ninh bình đẳng và không thể chia cắt”.

"Tuy nhiên, rất ít nước ở châu Âu - bao gồm các quốc gia EU và các đồng minh NATO ở châu Âu - sẵn sàng xây dựng một mô hình không phải chống lại Nga mà song hành cùng với Nga", ông Ryabkov lưu ý. Theo ông, "nếu họ từng công nhận một không gian an ninh không thể chia cắt, thì đó chỉ là dành cho toàn bộ phương Tây”.

"Thẳng thắn mà nói, điều này không cho thấy sự lạc quan vì nó cho thấy rõ ràng rằng, ngay cả trong bối cảnh Washington theo đuổi chính sách cân bằng hơn đối với Nga, nguy cơ đối đầu giữa Nga và NATO vẫn còn đáng kể do những hành động không thỏa đáng và gây hấn của các nước châu Âu", Thứ trưởng Ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Theo ông Ryabkov, bằng cách suy đoán về một cuộc tấn công của Nga vào NATO, các nước phương Tây đang hành động như những bên “khiêu khích”.

"Những người đang thúc đẩy chủ đề về Hành lang Suwalki, cũng chính là những người cho rằng Nga sẽ tấn công NATO vào năm 2030, có thể là năm 2028, nhưng chắc chắn là năm 2030. Bằng cách đóng cửa các cửa khẩu biên giới, cắt nguồn cung cấp điện và ngay lập tức suy đoán về một cuộc tấn công, họ chỉ đơn giản là hành động theo logic của những bên khiêu khích và hoàn toàn lạc hậu. Đó là cách chúng ta nên nhìn nhận họ, mà không nên mắc bẫy những sự khiêu khích này", ông nhận định.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga cáo buộc EU tìm cách ngăn Nga và Mỹ xích lại gần nhau để giải quyết vấn đề Ukraine. Ông cho rằng các bước đi của phương Tây đã đẩy tình hình ổn định chiến lược "đến bờ vực thẳm, dẫn đến leo thang khó kiểm soát và xung đột vũ trang trực tiếp giữa Nga và NATO”.

Theo ông Ryabkov, các nước châu Âu đã khởi động "các chương trình tái quân sự quy mô lớn" dưới cái cớ là mối đe dọa từ Nga.

Kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra vào năm 2022, giới chức phương Tây cho rằng các nước thành viên NATO có thể trở thành mục tiêu tiếp theo của Moscow.

Trung tướng Alexander Sollfrank, Tư lệnh Bộ chỉ huy tác chiến liên hợp của Đức, cho biết Đức đã sẵn sàng cho một cuộc xung đột với Nga và sẵn sàng tạo điều kiện để triển khai 800.000 binh sĩ NATO đến biên giới Nga.

Ông cũng đồng tình với các cảnh báo trước đó của NATO rằng nếu Nga tiếp tục đẩy mạnh chương trình tái vũ trang, họ có thể đủ sức phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào NATO từ năm 2029.