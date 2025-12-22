Nga sẵn sàng đối thoại, Pháp xúc tiến đàm phán về Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron (Ảnh: AFP).

Phủ Tổng thống Pháp ngày 21/12 hoan nghênh sự sẵn sàng của Moscow trong việc tham gia đối thoại ở cấp cao nhất, đồng thời nói rằng sẽ sớm quyết định “cách thức tốt nhất để tiến hành” đối thoại.

“Việc Điện Kremlin công khai đồng ý với cách tiếp cận này là điều đáng hoan nghênh. Chúng tôi sẽ quyết định trong những ngày tới về cách thức tốt nhất để tiến hành”, Phủ Tổng thống Pháp cho biết.

Thông cáo cũng nói rõ, mọi cuộc thảo luận với Moscow sẽ diễn ra “hoàn toàn minh bạch” với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các đối tác châu Âu, đồng thời khẳng định mục tiêu vẫn là đạt được một nền hòa bình “vững chắc và lâu dài” cho người dân Ukraine.

Những phát biểu này được đưa ra sau khi Nga đưa ra phản hồi tích cực đối với lời kêu gọi đối thoại của Tổng thống Pháp Emmanuel. Nhà lãnh đạo Pháp nói rằng Liên minh châu Âu (EU) nên sẵn sàng “tái hợp tác” với Nga và đối thoại với Tổng thống Vladimir Putin.

Trước đó trong ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Putin vẫn sẵn sàng đối thoại với người đồng cấp Pháp. Tuy nhiên, cuộc trao đổi tiềm năng này không nên bị sử dụng để một bên rao giảng cho bên kia và phải phục vụ một mục đích rõ ràng.

“Ông Putin luôn sẵn sàng giải thích các lập trường của mình một cách chi tiết, chân thành và nhất quán. Vì vậy, nếu có ý chí chính trị từ cả 2 phía, thì điều này (đề xuất đối thoại) có thể được nhìn nhận một cách tích cực”, ông Peskov nói thêm.

Lần gần nhất lãnh đạo Nga và Pháp điện đàm là vào tháng 7. Cuộc trao đổi đó là lần tiếp xúc trực tiếp đầu tiên của họ kể từ đầu năm 2022, khi xung đột Ukraine leo thang.

Đề nghị của ông Macron được đưa ra sau khi hội nghị thượng đỉnh của EU không đạt được đồng thuận về kế hoạch sử dụng gần 300 tỷ USD tài sản Nga bị đóng băng làm tài sản bảo đảm cho một khoản vay bồi thường dành cho Ukraine. Kế hoạch sử dụng tài sản Nga để hỗ trợ Ukraine đổ vỡ sau nhiều tháng cân nhắc, chủ yếu do sự phản đối kiên quyết của Bỉ, quốc gia đang nắm giữ phần lớn số tài sản bị phong tỏa.

Thay vào đó, khối này đã phê chuẩn một khoản vay 90 tỷ euro (105 tỷ USD) được huy động trên các thị trường vốn nhằm tài trợ cho khoảng thâm hụt ngân sách của Kiev. Tuy vậy, một số quốc gia EU đã chọn không tham gia kế hoạch, từ chối tiếp tục cấp vốn cho Kiev.

Ông Macron được cho là một trong những lãnh đạo EU ủng hộ việc tìm kiếm một giải pháp khác phù hợp hơn kế hoạch dùng tài sản đóng băng của Nga.