Nga phóng hơn 500 tên lửa, UAV trong đêm, Ukraine cắt điện khẩn cấp

Cảnh đổ nát ở Kiev sau trận tập kích của Nga hôm 3/2 (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận, lực lượng Nga đã phát động cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái (UAV) vào Ukraine vào đêm 2/2, rạng sáng 3/2, nhắm mục tiêu vào nhiều cơ sở năng lượng trên khắp Ukraine.

Không quân Ukraine cho biết, Nga đã phóng 71 tên lửa và 450 máy bay không người lái, bao gồm gần 300 máy bay không người lái loại Shahed, vào Ukraine.

Cuộc tấn công mới nhất của Nga nằm trong số những cuộc tấn công quy mô lớn nhất trong mùa đông năm nay với số lượng tên lửa kỷ lục.

Trong cuộc tấn công mới nhất, lực lượng Nga đã sử dụng các tên lửa chống hạm Zircon/Onix, tên lửa đạn đạo Iskander-M/S-300, tên lửa hành trình Kh-22/Kh-32, và tên lửa hành trình Kh-101/Iskander-K.

Hệ thống phòng không Ukraine tuyên bố đánh chặn 38 tên lửa và 412 máy bay không người lái của Nga. Ít nhất 27 tên lửa và 31 máy bay không người lái đã bay xuyên thủng hàng phòng thủ, tấn công 27 địa điểm ở Ukraine. Mảnh vỡ của tên lửa và UAV rơi xuống được ghi nhận tại 17 địa điểm.

Quan chức Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine Yuriy Ihnat cho biết số lượng tên lửa đạn đạo quá lớn khiến các nỗ lực phòng thủ gặp khó khăn.

Tại Kiev, các hệ thống phòng không đã được kích hoạt trong đêm khi máy bay không người lái của Nga tiếp cận. Các vụ nổ làm rung chuyển thủ đô của Ukraine suốt đêm.

Lực lượng ứng phó khẩn cấp tại hiện trường vụ tập kích ở Kiev ngày 3/2 (Ảnh: AFP).

Lực lượng Nga đã tấn công các nhà máy nhiệt điện do DTEK, công ty năng lượng tư nhân lớn nhất của Ukraine, vận hành, đánh dấu cuộc tấn công quy mô lớn thứ 9 vào các cơ sở nhiệt điện của công ty này kể từ tháng 10/2025. DTEK cho biết cuộc tấn công đã gây thiệt hại đáng kể cho các thiết bị.

Sau các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở năng lượng, Ukraine đã thực hiện cắt điện khẩn cấp ở một số khu vực.

Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Denys Shmyhal cho biết Nga đã tấn công 8 khu vực trong đêm, phóng máy bay không người lái và tên lửa vào các tòa chung cư cao tầng cũng như các nhà máy nhiệt điện và các cơ sở sản xuất điện và cung cấp điện cho Kiev, Kharkov, Dnipro.

Không quân Ba Lan cho biết đã điều động máy bay chiến đấu để bảo vệ không phận Ba Lan khi các cuộc tập kích của Nga diễn ra ở Ukraine.

Tổng thống Zelensky cho biết cuộc tập kích của Nga diễn ra vào những ngày lạnh giá nhất của mùa đông. Ông kêu gọi các nước gây áp lực lên Nga để chấm dứt xung đột.

Trận tập kích mới nhất của Nga dường như báo hiệu sự kết thúc của thỏa thuận ngừng bắn ngắn hạn về năng lượng.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông đã đề nghị Nga ngừng tập kích Kiev và các thành phố khác của Ukraine do thời tiết cực lạnh tại nước này.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận Moscow đã đồng ý với đề nghị của Tổng thống Mỹ về việc tạm ngừng các cuộc tập kích đường không vào Ukraine cho đến ngày 1/2 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán.

Tổng thống Zelensky đã cảm ơn đề nghị của Tổng thống Trump, đồng thời khẳng định đây không phải thỏa thuận chính thức giữa Nga và Ukraine.

Cuộc không kích mới nhất của Nga diễn ra khi Nga, Ukraine và Mỹ chuẩn bị tiến hành vòng đàm phán 3 bên thứ hai trong tuần này.

Vòng đàm phán 3 bên đầu tiên đã diễn ra tại Abu Dhabi vào ngày 23-24/1, trong đó các nhóm đàm phán đã thảo luận về các điều kiện để chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.