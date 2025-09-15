Nga phô diễn tên lửa siêu thanh, máy bay ném bom chiến đấu trong tập trận

Tàu khu trục Đô đốc Golovko của Hạm đội Phương Bắc Nga phóng tên lửa siêu thanh Zircon trong tập trận chiến lược với Belarus tại Biển Barents, trong hình ảnh này được công bố ngày 14/9 (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga).

"Các lực lượng đã bắn một tên lửa hành trình siêu thanh Zircon (Tsirkon) vào một mục tiêu giả định trên Biển Barents và các máy bay ném bom chiến đấu siêu thanh Su-34 đã thực hiện các cuộc không kích trong khuôn khổ cuộc tập trận chung với Belarus", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Nga với Belarus đã bắt đầu cuộc tập trận chiến lược chung mang tên Zapad 2025 nhằm cải thiện khả năng chỉ huy và phối hợp quân sự trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công vào hai nước này.

Moscow và Minsk đã tuyên bố các cuộc tập trận này chỉ mang tính phòng thủ và họ không có ý định tấn công bất kỳ thành viên NATO nào, mặc dù liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu đã công bố một chiến dịch mang tên "Eastern Sentry", mở ra một trang mới sau vụ xâm nhập của máy bay không người lái vào Ba Lan - mà Ba Lan nghi là của Nga - trong hai ngày 9 và 10/9.

Bộ Quốc phòng Nga công bố đoạn video ghi lại cảnh tàu khu trục Đô đốc Golovko của Hạm đội Phương Bắc bắn một tên lửa siêu thanh Zircon vào một mục tiêu trên Biển Barents.

Đoạn video cho thấy một tên lửa được phóng thẳng đứng từ tàu khu trục và sau đó khởi động theo một góc hướng về phía đường chân trời. "Theo dữ liệu giám sát khách quan nhận được theo thời gian thực, mục tiêu đã bị tiêu diệt bằng một đòn tấn công trực diện", Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, các máy bay chống ngầm tầm xa của quân đoàn không quân hỗn hợp thuộc Hạm đội Phương Bắc cũng tham gia cuộc tập trận. Bộ này cho biết, các phi hành đoàn Su-34 đã thực hành ném bom các mục tiêu trên mặt đất.

Zircon thuộc dòng tên lửa hành trình siêu thanh, được phát triển bởi văn phòng thiết kế NPO Mashinostroyeniya. Tên lửa có thể được phóng bằng nhiều nền tảng khác nhau, bao gồm tàu ​​ngầm, tàu nổi cũng như các hệ thống trên đất liền.

Năm 2019, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, tên lửa Zircon có thể bay với tốc độ gấp 9 lần tốc độ âm thanh và tấn công các mục tiêu trên biển và trên bộ ở tầm bắn hơn 1.000km.

Các nguồn tin truyền thông Nga cho biết tên lửa này, được Nga gọi là 3M22 Zircon và NATO gọi là SS-N-33, có tầm bắn từ 400km đến 1.000km, và khối lượng đầu đạn của nó vào khoảng 300-400kg.